MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı kutlamalarına başlıyor
ABONE OL
14.10.2020 - 22:58 |

İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı kutlamalarına başlıyor

Klasik dönemden Romantik döneme geçişte her iki döneme de imzasını altın harflerle atan, sadece yaşadığı dönemi değil, kendinden sonra gelen tüm dönemleri etkisi altına alan, yapıtlarında müziği, ifade gücünü ve tekniğini en üst seviyede işleyen devrimci bir besteci: Ludwig van Beethoven!

İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı kutlamalarına başlıyor

Bestecinin 250. doğum yılı nedeniyle 2020 yılı, tüm dünyada Beethoven yılı olarak kabul edilip eserlerleri seslendirilme yarışına girildi.

Adeta bir “Beethoven Çıkartması” yapacak olan İDOB; Kasım , Aralık hatta Ocak ayına yayılmış  kutlamalarda; gelmiş geçmiş en büyük ve değerli müzik dehalarından biri olan Beethoven’ın her daldaki eserlerinden oluşan bir seçkiyle zengin bir program sunacak. Toplamda on kez perdelerini Beethoven ile açıp kapatacak olan İDOB, kutlamaları Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirecek. Bestecinin liedlerinden, ikili - üçlü - dörtlülerinden  oluşan oda müziğinden, senfoni ve konçertolarından örnekler vermekle kalmayarak, bestecinin “ kardeşliği” vurgulayan tek operası “Fidelio”yu seslendirerek, dünyadaki Beethoven kutlamalarının önüne geçiyor.

İDOB’un “ Beethoven Kutlamaları” takvimi şu şekilde;

Konserler;  

12 Kasım 2020 Perşembe günü 20:00’de,  programda bestecinin I. Senfoni ve keman konçertosu yer alıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi günü 16:00’da, programda bestecinin ikili - üçlü ve dörtlüleri yer alıyor.

17 Kasım 2020 Salı günü 20:00’de,  programda Beethoven’in insan sesi için yazdığı eserler sunulacak.

Ve opera…FIDELIO !

11 Aralık 2020 Cuma 20:00, 15 Aralık 2020 Salı 20:00, 17 Aralık (Beethoven’ın doğum günü) 2020 Perşembe 20:00  ve 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00’da Fidelio operası  - pandemi kuralları nedeniyle konser versiyonu – ile sanatseverlerle buluşacak. Fidelio,  Ocak ayında da 3 temsil ile sahnelenmeye devam edecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 yaşındaki Mahide, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

25 yaşındaki Mahide, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Yamaçta mahsur kaldılar! Yardımlarına AFAD koştu

Yamaçta mahsur kaldılar! Yardımlarına AFAD koştu

Sıradaki Haber