İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı kutlamalarına başlıyor

Bestecinin 250. doğum yılı nedeniyle 2020 yılı, tüm dünyada Beethoven yılı olarak kabul edilip eserlerleri seslendirilme yarışına girildi.

Adeta bir “Beethoven Çıkartması” yapacak olan İDOB; Kasım , Aralık hatta Ocak ayına yayılmış kutlamalarda; gelmiş geçmiş en büyük ve değerli müzik dehalarından biri olan Beethoven’ın her daldaki eserlerinden oluşan bir seçkiyle zengin bir program sunacak. Toplamda on kez perdelerini Beethoven ile açıp kapatacak olan İDOB, kutlamaları Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirecek. Bestecinin liedlerinden, ikili - üçlü - dörtlülerinden oluşan oda müziğinden, senfoni ve konçertolarından örnekler vermekle kalmayarak, bestecinin “ kardeşliği” vurgulayan tek operası “Fidelio”yu seslendirerek, dünyadaki Beethoven kutlamalarının önüne geçiyor.

İDOB’un “ Beethoven Kutlamaları” takvimi şu şekilde;

Konserler;

12 Kasım 2020 Perşembe günü 20:00’de, programda bestecinin I. Senfoni ve keman konçertosu yer alıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi günü 16:00’da, programda bestecinin ikili - üçlü ve dörtlüleri yer alıyor.

17 Kasım 2020 Salı günü 20:00’de, programda Beethoven’in insan sesi için yazdığı eserler sunulacak.

Ve opera…FIDELIO !

11 Aralık 2020 Cuma 20:00, 15 Aralık 2020 Salı 20:00, 17 Aralık (Beethoven’ın doğum günü) 2020 Perşembe 20:00 ve 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00’da Fidelio operası - pandemi kuralları nedeniyle konser versiyonu – ile sanatseverlerle buluşacak. Fidelio, Ocak ayında da 3 temsil ile sahnelenmeye devam edecek.