İDOB yeni sezonunu Fişekhane'de açtı

Ağırlıklı olarak resim sanatında kullanılan latince kökenli bir terim olan kolaj; bir yüzeyde birçok katmanlı kesip yapıştırılmış, birbirinden farklı yüzeylerin oluşturduğu bir formdur.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi; bu kavramdan yola çıkarak, resimdeki yüzeyi dans ve müzik elementlerini ‘’kesip yapıştırarak’’ sahnede oluşturdu. Opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi sanatçılarının bir araya gelerek hazırladıkları ‘’KOLAJ’’ yeni bir mekanda; Büyükyalı Fişekhane’ de kurulan açıkhava sahnesinde, önlemler nedeniyle yaklaşık 100 sanatseverlerin karşısına çıktı.

Toplamda 60 dakika süren temsilde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu: J. BRAHMS’ ın “Guten Abend, gut' Nacht” esrini, solist dansçı: Melike MANAV: Koreografisi M.FOKINE’ emüziği C. SAINT-SAËNS ‘a ait KUĞUNUN ÖLÜMÜ esrini sundu. Bu eserde sanatçıyaviyolonselde Şafak ERİŞKİN,Arpda Pınar SİVRİTEPE eşlik etti. Koreografisi Berk SARIBAY ,müziği Erik SATIE’e ait SEN adlı balede İlke KODAL dans etti ve kendisine piyanoda Hüseyin KAYA eşlik etti. MDTist Modern Dans Topluluğu İstanbul dansçılarından Ferhat GÜNEŞ / Demet AKSULAR / Emre OLCAY / Ozan AKGÜN: HAL adlı modern dansla gecenin son dans performansını sundular. Bu modern dansın koreografisi Işıl Derya BIÇAKÇI’ ya aitti. Müziği F. MENDELSSOHN “La Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.2 Op.13 (Bölüm 1 & 2)” olan eseri kemanda Murat Anıl ERGİNOL / Bora GÖKAY viyolada Filip KOWALSKI ,viyolonselde Burak AYRANCI yorumladı.Dans performansları ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu: W.A.MOZART: Ave verum corpus esrini kemanda Seda SUBAŞI YALÇIN / Vugar GURBANOV viyolada Verda GÜL ve viyolonselde Gözde ÖCAL GÜVEMLİ ile koro şefi Volkan AKKOÇ yönetiminde seslendirdiler.

Besteci ve piyanist Aydın KARLIBEL kendi eseri olan Piri REİS operasından ‘’Bezirganbaşı Türküsü’’nü ve Cemal REŞİT REY’e ait Zeybek eserinin ‘’intermezzo’’ bölümünü piyanoda sanatseverlere sundu. Piyanoda Olena ŞENOL, Süren MAKSUTOV’a eşlik etti ve ikili P.İ.ÇAYKOVSKİ’nin Yevgeni Onegin eserinden Lenski “Kuda, kuda vï udalilis” bölümünü seslendirdi. G. PUCCINI’nin La Bohème operasından Marcello, Rodolfo “In un coupé?” ‘yu Caner AKGÜN ve Bülent KÜLEKÇİ piyanoda Aslıhan KORKMAZ eşliğinde seslendirdiler. W.A.MOZART’ın Così Fan Tutte eserinden Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso“Soave sia il vento” yuEsra ABACIOĞLU AKCAN, Nesrin GÖNÜLDAĞ, Önay GÜNAY, Hüseyin KAYA’nın piyanosu ile sundular.

KOLAJ’ın son eseri ise G.VERDI’nin Rigoletto operasından Duca,Maddelena,Rigoletto,Gilda “Bella figlia dell’amore” bölümü idi. Eseri Ufuk TOKER, Aylin ATEŞ, Murat GÜNEY, Hale SONER KEKEÇ ve piyanoda Fügen YİĞİTGİL seslendirdi.

KOLAJ; 11 Eylül 2020 Cuma, saat 20.30’da yine Büyükyalı Fişekhane’ de kurulan açıkhava sahnesinde izleyicileri ile buluşacak.