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20.07.2020 - 17:17 |

İDOB'dan açıkhava yaz konserleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, pandemi tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirdiği “Açıkhava Yaz Konserleri” ile Temmuz ayında sahnedeydi .

İDOB'dan açıkhava yaz konserleri

Arkeoloji Müzesinin büyüleyici atmosferinde ve İDOB için yeni bir mekan olan Büyükyalı Fişekhane’de gerçekleşen konserler ile uzun bir sürenin ardından seyirciler canlı konser izlemenin keyfine vardılar.

İDOB’un  “Oda Müziği Konseri”  önce  Büyükyalı Fişekhane’de,  ertesi gün  ise Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşti.  Besteciler;  A. Vivaldi, J.S. Bach, O. Respighi, J. Brahms, C.M. von Weber, B. Bartok, C. Saint-Saëns, Santuri Ethem Efendi (S.Yalçın düzenlemesi) eserleri  seyircilerin beğenisine sunulurken, konserde İDOB orkestra sanatçıları, Oleksandr Samoylenko, Ezgi Karasu, Verda Gül, Şafak Erişkin ve Ecesu Sertesen seyircilerin yoğun alkışları ile konseri sonlandırdılar.

 Aynı gün iki farklı  konser…. Arkeoloji Müzesi’nde,  “Oda Müziği Konseri” verilirken aynı gün  (18 Temmuz) ise bu kez solist sanatçılar  “Şan Konseri” ile  Büyükyalı Fişekhane’de sahneye çıktı. İDOB solistleri; Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil eşliğindeki konser programında Besteciler; W.A  Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint-Saëns, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi’nin eserleri sunulurken, seyirciler  aryaları açık havada  dinleyerek sanat dolu bir akşam geçirmenin memnuniyetini yaşadılar.

 

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