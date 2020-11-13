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13.11.2020 - 17:36 |

İDOB'dan Beethoven'ın doğum yıldönümü için Senfonik Konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 17 Aralık 1770 tarinde dünyaya gelen Alman müzik dehası Ludwig van Beethoven’ın 250. yaşı kutlamaları kapsamında, ilk konserini Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

İDOB'dan Beethoven'ın doğum yıldönümü için Senfonik Konser

Ludwig van Beethoven; Geniş müzik çevreleri tarafından yaşamış en büyük besteci olarak kabul edilen Beethoven, şimdiye kadar müzik tarihinde görülmemiş, uzun bir döneme yön vermiştir. Müzikal anlamda çığır açan Beethoven, düzenli ve dengeli Klasik Dönemden (1750 -  1820)  duygulu ve  heyecanlı Romantik Döneme (1815 - 1910)  geçiş sürecinin en önemli müzikal figürüdür. İlk dönem eserleri klasik tarzda bestelenmişken, ünlü birçok bestesi ise romantik tarza sahiptir.  Birçok senfoni, konçerto, piyano sonatı, keman sonatı, üvertür bestelemiştir.

İşte bu değerli eserlerden örnekler, İDOB’un  gerçekleştirdiği“Senfonik Konser ” ile sunulmaya başlandı. Programda   Beethoven eserleri; Die Geschöpfe des Prometheus Op. 43 'Ouvertüre'  -  Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61 'I. Allegro ma non troppo'  - Violinromanze No.2, Fa Majör, Op. 50  -  Senfoni No.1, Do Majör, Op.21  yer aldı. İDOB Orkestrasını Şef  Zdravko Lazarov yönetirken,  konserin solisti ise keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko idi.

Konser, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi  ile güvenli bir ortamda gerçekleştirildi.

Konser serisi, 14  ve 17 Kasım günlerinde devam edecek;14 Kasım  akşamı seslendirilecek “Oda Müziği Konseri”nde ise programda yer alan  Beethoven eserleri ; Keman ve Viyolonsel için Düet, Do Majör -  Violinromanze, Sol Majör, Op.40  -  Trio, Si Bemol Majör, Op.11  ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4, Do Minör, Op. 18 . Konserin solistleri; Keman: Oleksandr Samoylenko, Ceren Gürkan, Murat Anıl Erginol -  Viyola: Filip Kowalski - Viyolonsel: Şafak Erişkin, Mert Gürel - Klarnet: Ecesu Sertesen - Piyano: Tutu Aydınoğlu.

17 Kasım’da ise “Vokal Konseri” sanatseverler ile buluşacak. Programdaki Beethoven eserleri; 20 Irische Lieder, Serie 24, No. 262 - Volkslieder, Serie 24, No. 259 - Elegischer Gesang, Op.118. Konserin solistleri ;Esra Abacıoğlu Akcan, Özgecan Gençer, Otilia İpek, Ayten Telek, Elif T. Tekışık, Ahmet Baykara, Caner Akgün, Göktuğ Alpaşar, Arda Güven (keman), İdil Baykara (keman), Cenk Sökmen (viyola), Gözde Öcal Güvemli (viyolonsel), Olena Şenol (piyano). İDOB Korosu, şef Paolo Villa eşliğinde konserde yer alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi , Beethoven’ın 250. Yaş kutlamalarına  Aralık ayında “Fidelio Operası” ile devam edecek.

 

14 Kasım 2020 Cumartesi  - Saat:16.00

17 Kasım 2020 Salı - Saat:20.00

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