İFF’nin ödüllü filmleri MUBI’de

39. İstanbul Film Festivali’nin Mayınlı Bölge Tema Sponsoru da olan MUBI, yeni tarih belirlenene kadar izleyicisinden uzak kalmak istemeyen İstanbul Film Festivali işbirliğiyle festivalin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçkiyi aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturuyor.

MUBI’nin, kaçırmış olanlar ya da yeniden izlemek isteyenler için bir araya getirdiği 12 yapımlık bu özel seçki, festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazanmış filmlerden oluşuyor. MUBI, ayrıca yıl boyu festivalin yolunu gözleyenlere de İstanbul Film Festivali özel seçkisini izleyebilmeleri için, mubi.com/istanbul adresi üzerinden 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye ediyor. Gösterilecek 12 film arasında 28. İstanbul Film Festivali’nden Altın Lale kazanan Pablo Larrain imzalı “Tony Manero”, Eskil Vogt’un “Körlük / Blind” ile Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey”i de yer alıyor.