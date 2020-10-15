II. Ferenc Rákóczi ile Çağdaş Buluşmalar

Başarısızlıkla sonuçlanan özgürlük mücadelesinin ardından Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan, hayatının geri kalanını sürgünde, Tekirdağ’da geçiren, vefat ettikten sonra ise İstanbul Saint Benoît Fransız Lisesi’nin şapelinde defnedilen II. Ferenc Rákóczi’nin Erdel (Transilvanya, bugünkü Romanya) Önder Prensi olarak seçilmesinin 315. yıl dönümünü kutlamak için Macaristan Devleti 2019 senesini Rákóczi Anma Yılı olarak ilan etti.

Rákóczi Anma Yılı kapsamında küratörlüğünü Zoltán W. Nemessury, Péter Prutkay ve Ferenc Veszely’nin üstlendiği ve Macar çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinden oluşan bir sanat sergisi Macaristan, Avusturya ve Polonya’nın ardından şimdi özel bir seçkiyle Türkiye’de de ziyaretçilerle buluşuyor. Modern Macar ulusunun temellerini atan önemli şahsiyetlerden biri olan Prens Rákóczi’yi ve Prensin vatanı için yaptığı fedakarlık temasını ele alan eserlerin başlıca bir amacı bulunuyor: Ádám Mányoki’nin 1712’de Barok üslupla yaptığı meşhur Rákóczi portresini taklit etmeden, Rákóczi Özgürlük Savaşı’nın bayrağında taşıdığı sloganı, “Cum Deo Pro Patria et Libertate (Tanrı’nın Yardımıyla Vatan ve Özgürlük İçin)” çağdaş yaklaşımlarla ve mesajlarla birlikte, basit soyutlamadan ve boş illüstrasyon olmaktan kaçınarak yeniden yaratmak.

Sergi kapsamında ayrıca İstanbul Macar Kültür Merkezi, Türk ve Macar milletleri arasındaki tarihî yakınlaşmanın simgesel figürü olan Macar Prensi’ni çağdaş yaklaşımlarla tanıtmayı amaçlayan bir proje başlattı. Bu doğrultuda Türk gölge oyunu Karagöz’ü, Macar animasyon geleneğiyle birleştiren bir animasyon filmin hayata geçirilmesine imkan sağladı. Film sergi kapsamında seyredilebilecek. Taksim Metro girişinde birinci katta bulunan Taksim Sanat’ta ziyaret edilebilecek sergi, Macaristan Ulusal Kültür Fonu tarafından destekleniyor.