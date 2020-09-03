İİT Gençlik günü 4. kez kutlandı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği ‘İİT Gençlik Günü’ yıldönümü etkinliklerle kutlandı. Gençlikle ilgili konularda farkındalık yaratmanın yanı sıra İTT üye devletlerinde gençlik politikalarına ilişkin en iyi uygulamaların paylaşıldığı ‘İİT Gençlik Günü” yıldönümü etkinlik programına Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ve İİT üye ülkelerin temsilcileri de katıldı. Pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tutulan etkinlikte Türkiye’de ikamet eden 56 farklı İTT ülkesinden 120 genç de yer aldı. Üsküdar Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen yıldönümü programı Kuran-ı Kerim’den ayetlerin okunmasıyla başladı.

Açılış töreni sırasında konuşan ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 3 Eylül’ü Gençlik Günü olarak belirlemesinin önemine vurgu yapan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “3 Eylül tarihi, Cumhurbaşkanımız tarafından ICYF’in merkezinin 2006’da İstanbul’daki açılışını sembolize ettiğinden ayrı bir önem taşıyor. Ben bu vesileyle İİT coğrafyasındaki bütün gençlerin İİT Gençlik Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmasının devamında İİT üye ülkelerinin ve toplumlarının birlik ve beraberliğinin altını çizen Kasapoğlu, gençlere 2021 yılı Eylül ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak 5.İslami dayanışma Oyunları’nı da hatırlattı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ise ‘İTT Gençliğinin faaliyetlerinin ICYF ile güçlenmesi önemli girişimlerin başarıyla uygulanması bizleri mutlu etmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti 2010 yılından beri ICYF Avrasya Bölgesel Merkezine ev sahipliği yapıyor.Bu bağlamda ICYF’in İİT gençliğine yönelik yaptığı faaliyetlerin birleştirici gücünü temel alarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin desteği ve bağlılığı devam edecektir.’dedi.

“GÜÇLÜ GÖNÜLLÜLER AĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İİT Gençlik Günü temasının bu yıl gönüllülük olduğunu hatırlatan ICYF Başkanı Taha Ayhan, pandeminin sebep olduğu bu zor zamanlarda, sürdürülebilir kalkınma için gençleri bir araya getirmenin ve çabaları seferber etmenin öneminin altını çizdi.

ICYF’in UNV, Türk Kızılayı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak İTT bölgesinde güçlü gönüllüler ağı geliştirmeye devam ettiğinin altını çizen Ayhan, ‘Gönüllülük, aidiyet duygusu ve kişisel tatmin duygusu kazanmanın yanı sıra güven, iletişim, sorumluluk, takım çalışması ve yenilik gibi birçok beceriyi kazanmanın etkili bir yöntemidir. Gönüllülüğündünya çapında toplulukların refahını ve sağlığı üzerinde büyük etkisi olacak.

İTT gençlik stratejisini ve gençlerin yönlendirdiği politika ve programlara yönelik 2030 gündemini yerine getirmek için çabalara katılmanın, yakın çalışmanın, birbirini desteklemenin de tam zamanı.”

2021 yılında ICYF ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan gençlik faaliyetleri üzerine protokol anlaşmasının imzalanmasıyla devam eden programda, 3 binden fazla esere sahip olan binden fazla fotoğrafçının katıldığı Uluslararası Gönüllülük Temalı Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı da yapıldı.