İki boğalı kağnı evine döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergide yaptığı konuşmada, sadece geçen yıl 106 kültür varlığının iadesinin sağlandığını belirterek, “2004-2020 arasında 4 bin 439 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. 2002’de bir tane eseri yurt dışından getirtmiştik. Kaçakçılık Dairesi oluşturup üzerine daha hızlı gidildikten sonra 2004’ten sonra hızlandı, 5 bine yakın tarihi eserin ülkemize geri getirilmesi başarıldı” diye konuştu.



Katalogda tespit edildi



Eserler hakkında da bilgi veren Ersoy, Isparta Müzesi’ndeki Sidamara tipi lahite ait, 1987-88’de yurt dışına çıkarıldığı tahmin edilen iki kayıp parçadan biri olan eserin, Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken 4 Aralık 2019’da satışa çıkarılacağının tespit edildiğini anlattı. Hemen harekete geçtiklerini, Emniyet İnterpol-Europol Dairesi ve İngiltere polisiyle irtibat kurduklarını belirten Ersoy, sunulan veriler sayesinde yasa dışı şekilde Türkiye’den çıkarıldığı konusunda ikna olan İngiliz polisinin, eseri elinde bulunduran kişiyle görüşerek iadesine aracılık ettiğini söyledi.



Müzekartta indirim



Bakan Ersoy, daha önce şube müdürlüğü olarak görev yapan ve 4 bin 500’e yakın eserin Türkiye’ye getirilmesini sağlayan birimin artık yoluna “Kaçakçılıkla Mücadele Daire” başkanlığı olarak devam edeceğini bildirdi. Ersoy, Kasım 2018’den itibaren 70 liraya sabitledikleri Müzekart fiyatlarını 1 Mart itibarıyla 60 liraya düşüreceklerini de bildirdi.



‘İngilizleri ikna ettik’



Ersoy, ikinci esere ilişkin de şu bilgileri verdi: “Milattan önce 2 ila 3’üncü bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelidir. Yine İngiltere’deki Bonham’s Müzayede Evi’nde, 28 Kasım 2019’da yapılması planlanmış açık artırmaya ait katalogda tespit edilmiş ve derhal işlemler başlatılmıştır. Eserin satışının durdurulması talebimiz müzayede evi tarafından reddedilmiştir. Londra Kültür Müşavirliğimiz, İngiliz polisiyle irtibata geçerek eserin satıştan çekilmesini sağlamıştır. Ardından müzayede evi kanalıyla eserin sahibiyle temasa geçerek, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçmesi ve Türkiye’ye iadesi noktasında kendisini ikna ettik.”



‘Örnek çalışma’



Ersoy, bu operasyonların, akademik çalışmaların değeri açısından örnek dosya olduğuna dikkati çekerek, her iki eserin tespiti ve Anadolu’ya aidiyeti noktasında Prof. Dr. Mehmet Özsait ve Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun kilit rol oynadığını vurguladı. Ersoy, iki eseri ücretsiz taşıyan THY Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare amirliklerine, emniyet müdürlüklerine, gümrük görevlilerine, İçişleri, Dışişleri, Ticaret ve Adalet bakanlıklarına teşekkür etti.







