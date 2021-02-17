İKSV Alt Kat ve İstanbul Film Festivali'nden Stop-Motion Animasyon Atölyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde, kültür-sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliği ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin desteğiyle, 14-18 yaş grubuna özel yepyeni bir çevrimiçi atölye programı sunuyor. Belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürüteceği atölye, gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak.



“Yarın Nasıl Bir Dünya’ya Uyanacağız?” sorusu ekseninde, içinde bulunduğumuz ekolojik krizi ve gezegenin geleceğine dair senaryoları odağına alacak atölye, katılımcıların basit teknikler ve dijital uygulamalar kullanarak ortaya koyacağı yaratıcı üretimleri İKSV’nin dijital platformlarına taşımayı hedefliyor.

Atölye, Mart-Nisan-Mayıs aylarında 4’er haftalık 3 farklı dönemde sürdürülecek ve her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 14-18 yaşlarında toplam 45 katılımcı atölyeye davet edilecek. Atölyeye başvurmak için 22 Şubat Pazartesi 23.59’a kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan formun doldurulması ve atölyeyle bağlantılı iki soruya yanıt verilmesi gerekiyor. Katılımcılar ve atölye tarihleri 1 Mart haftası açıklanacak. Katılımcılarla e-posta aracılığıyla iletişime geçilecek.

Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra seçilen kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı çevrimiçi galada İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz konuklar genç katılımcılarla buluşacak.

Katılım Formu: http://rezervasyon.iksv.org/altkat2/

Atölye Bilgileri

Atölyeler Mart-Nisan-Mayıs ayları boyunca, Salı günleri 17.30-19.00 saatleri arasında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcıların atölye süreci sonunda katılım belgesi alabilmeleri için 4 haftalık programın tamamına katılım göstermeleri gerekiyor.

Atölyeye katılım için iki ayrı cihaz gerekli olacak: Biri internet erişimi olan ve Zoom görüşmesi yapılabilecek tablet, akıllı telefon ya da bilgisayar diğeri de filmi çekmek için akıllı telefon ya da tablet. Atölye sırasında kullanılacak basit malzemelerin listesi ve ücretsiz uygulamalara dair bilgiler katılımcılara atölye öncesinde iletilecek.