İKSV'den müzisyenlere performans desteği

İstanbul Müzik Festivali tarafından hayata geçirilen Müzisyen Destek Fonu başvuruları 22 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular muzik.iksv.org adresinde yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılacak.

Konuyla ilgili olarak İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Sanatçıların ve sanat üretiminde yer alan tüm paydaşların ekonomik açıdan büyük darbe aldığı, sanata erişim yöntemlerinin farklılaştığı bir dönemdeyiz. Bu dönemi atlatırken dayanışma ve yardımlaşma bizim en önemli araçlarımız olacak. Kültür-sanat alanı yeni ve yaratıcı çözümlerle kendi geleceğini de şekillendirecek. Bu süreçte sanatçıları destekleyebilmek özellikle önem taşıyor. Biz de İstanbul Müzik Festivali aracılığıyla klasik müzik alanında bir destek programı başlatabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyor ve destek fonu sponsorumuz STONELINE’a bu hayalimizi gerçekleştirmemizi sağladığı için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz,” dedi.

STONELINE Genel Müdürü Mehmet Bayrak ise, “Bu kez yalnızca bir ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmanın önemi bugünlerde daha da öne çıkıyor. Karşı kıyıya ulaşmamız gerek. Olabildiğince az hasarla. Büyük küçüğe, güçlü güçsüze el uzatacak. Biz de, STONELINE ailesi olarak bu süreçten en çok etkilenenlerin başında gelen sanatçılara, özellikle genç sanatçılara bir moral desteğimiz olsun istedik. Bu olanağı bize sağlayan, ülkemizde yaklaşık 50 yıldır kültür ve sanatın en güçlü destekçisi olan İKSV'ye çok teşekkür ederiz,” dedi.

Müzisyen Destek Fonu başvuru şartları

Müzisyen Destek Fonu’na Türkiye’de ikamet eden, lisans eğitimini tamamlamış, konservatuvar mezunu, Türkiye’de konser veren profesyonel orkestra veya topluluklarla Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında serbest orkestra müzisyeni olarak çalışmış ve herhangi bir devlet kurumunun, özel kurumun veya orkestranın kadrosunda yer almayan adaylar başvurabilecek.

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya’nın yönetiminde, aralarında Orhun Orhon (Orkestra Şefi), Oğuzhan Kavruk (Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve 1. Şefi), Özge Tanrıver (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü), Ahmet Rahtuvan (Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdür Yrd, Korno Sanatçısı), Ozan Göktan (Filarmonia İstanbul ve İstanbul Oda Orkestrası Müdürü, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Korno Sanatçısı) ve Doğukan Çokşeker’in (CRR Senfoni Orkestrası Müdürü) danışman olarak yer alacağı bir kurul tarafından değerlendirilecek. Festival yönetimi tarafından belirlenen müzisyenler, İstanbul Müzik Festivali sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanacak “Müzikli Sohbetler” başlıklı yayına katılarak ve yayında gösterilmek üzere çevrimiçi platformlar üzerinde kaydettikleri bir performansı ileterek 1.000 TL destek almaya hak kazanacak.

22 Mayıs 2020 tarihinde açılacak başvuru sürecinin 30 Haziran’a kadar sürdürülmesi planlanan proje kapsamında, pandemi nedeniyle çalışma imkânı bulamayan orkestra müzisyenlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Gülsin Onay, “Müzikli Sohbetler”de Hakan Şensoy’un ilk konuğu olacak

İstanbul Müzik Festivali sosyal medya kanalları üzerinden, Hereous’un teknik desteğiyle yayımlanacak “Müzikli Sohbetler” başlıklı programın moderatörlüğünü keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy üstlenecek. Türkiye’den klasik müziğin ünlü isimlerinin de fondan faydalanacak müzisyenler yararına katılacağı programın ilk konuğu, piyanist Gülsin Onay olacak. Sohbet ve kısa bir dinletiden oluşacak Müzikli Sohbetler, Haziran ayında İstanbul Müzik Festivali’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanmaya başlayacak.