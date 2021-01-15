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15.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İlk fabrika müze oluyor

İngiltere’nin Derby şehrinde bulunan ve dünyanın ilk fabrikası olduğu iddia edilen yapının önceki günlerde müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

İlk fabrika müze oluyor

The Guardian’da yer alan habere göre Museum of Making ismini alacak müze, 300 yıllık bir ipek fabrikası olan Derby Silk Mill’de açılacak. Yetkililer, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan fabrika binasındaki müzenin 2021 yılının ilkbaharında sanat severlerle buluşacağını belirtti.

Derby Museum direktörü Tony Butler, müzede 30 bin parçanın yer alacağını ve ipek fabrikasından kalan aletlerlerin de sergileneceğini söyledi.

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