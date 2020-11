İlk Latin asıllı süper kahraman

Deadline’da yer alan habere göre Latin asıllı “Wonder Girl”, Amerikalı çizgi roman sanatçısı Joëlle Jones tarafından 2021 yılında düzenlenecek çizgi roman etkinliği DC Future State için yaratıldı. Amerika merkezli televizyon kanalı The CW’de yayınlancak dizinin yapımcılığını ise Dailyn Rodriguez ve Berlanti Productions üstleniyor. Warner Bros.’un da ortak olduğu dizi, bir Amazon Savaşçısı olan ve Brezilya Nehri Tanrısı’ndan doğan Yara Flor’un hikâyesini konu ediyor. Flor, kendisinin yeni Wonder Girl olduğunu öğreniyor ve keşfettiği gücü ile dünyayı yok etmek isteyen kötülerle savaşıyor.