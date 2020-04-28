‘İlkbahar ve yaz’ları eve taşıyan kitaplar!

Mevsimler, yazarların ya da şairlerin hemen her dönem yazdıklarına konu oldu. Edebiyat dünyasının popüler ismi Karl Ove Knausgaard, kendi yaşamöyküsünü yazdığı “Kavgam” serisinden sonra bir de “Mevsimler” serisi çıkardı ve burada da yine kendi hayat hikâyesini okuruna anlattı. Sonrasında Ali Smith bir “Mevsimler” serisi çıkardı. Türkçeye serinin ilk kitabı “Sonbahar” henüz çevrildi. Biz de malum sebeplerden ötürü herkesin evlere kapanmak zorunda kaldığı şu günlerde kitaplar, ‘sürpriz bahar trendi’ne dönüşmüşken bu konunun peşine düştük. Baharın tadını kitaplardan çıkaralım istedik. İlkbaharı, yazı anlatan, bu aylarda başlayan veya geçen ya da bir şekilde bu mevsimlerle özdeşleşen kitaplardan küçük (ve elbette bu sayfalara sığdırmak mümkün olmadığı için çok eksikleri olan) bir seçki hazırladık.

BAHAR

“Mrs. Stone’un Roma Baharı”

(İletişim Yayınları):

Tennessee Williams kısa romanında, İtalya’nın başkentinde yeni bir hayat kurmaya çalışan Mrs. Stone’un yaşadıklarını anlatıyor. 1961’de Vivian Leigh ve Warren Beatty ile sinemaya, 2003’te de Helen Mirren ve Olivier Martinez ile TV’ye uyarlandı.

"İlkbahar Selleri"

(İletişim Yayınları):

“Gençliklerinden yaşlılıklarına Dimitri ve Gemma’nın aşkı üzerinden Ivan Sergeyevic Turgenyev 19. YY Avrupa’sından etkileyici insan portreleri sunuyor okurlara.

“Bahar Karları”

(Can Yayınları):

Yukio Mişima’nın “Bereket Denizi” dörtlemesinin ilk kitabı. Mişima 20. YY’ın başında Tokyo’da aristokratlarla taşralı zenginlerin çatışması fonunda bir aşk hikâyesi anlatıyor.

“Bazen Bahar”

(İletişim Yayınları):

Melisa Kesmez’in öykülerinde ilişkiler, arkadaşlıklar, aile, hayal kırıklıkları, üzüntüler ama diğer taraftan da hayatın ‘bazen bahar’ yönleri de var.

“Baharda Yine Geliriz”

(İletişim Yayınları):

“Bu berbat şehirde görüp görebileceğiniz en güzel şeyin terk edilmiş bir fabrikanın kara yıkıntısı olması saçma ya da gülünç mü? Değil! İnsana özgü bir yavaşlığı, sakarlığı hatırlatan tek şey bu yıkıntı çünkü.” Barış Bıçakçı’nın masalsı kaleminden bahar...

YAZ

Muhteşem Gatsby

(Doğan Kitap):

Long Island’da 1922 yılının yazı. Şaşaalı partileriyle nam salan, genç, parlak ama bir o kadar gizemli milyoner Jay Gatsby ve çevresi ekseninde F. Scott-Fitzgerald’ın ‘Amerikan rüyası’ eleştirisi. Roman pek çok kez sinemaya uyarlandı.

“Kefaret”

(Yapı Kredi Yayınları):

Her şey 1935 yılının bir yaz günü başlıyor Booker Ödüllü Ian McEwan’ın romanında. İşlenen bir suç, derinden sarsılan yaşamlar, savaş ve ömür boyu ödenen kefaret. 2007’de filmi de çekildi.

“Bir Yaz Gecesi Rüyası”

(İş Bankası Kültür Yayınları):

Yazıldığı yıl itibarıyla (1595) okuru zamanda bir yolculuğa çıkarsa da William Shakespeare’in bu eseri hâlâ güncelliğini koruyor.

“Sayfiyede”

(Can Yayınları):

Fazla söze gerek yok. Anton Çehov 35 öyküde 35 olayı ve onlarca karakteri anlatıyor eşsiz üslubuyla.

“Susuz Yaz”

(Cumhuriyet Kitapları):

1960 tarihli kitaptaki öyküler, Necati Cumalı’nın avukatlık yıllarında yaptığı gözlemlerine dayanıyor. Kitaba adını veren öyküyü Metin Erksan sinemaya aktardı ve yapım Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan ilk Türk filmi oldu.

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