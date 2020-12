İş Sanat'ta Aralık programı

Piyanist İklim Tamkan ile mezzo soprano Senem Demircioğlu 4 Aralık’ta unutulmaz bir konserle klasik müzik dinleyicilerinin karşısına çıkacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda canlandırılan “Alaaddin”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Çizmeli Kedi”, “Mutlu Prens” ve ”Karlar Kraliçesi” her pazar çocuklarla buluşacak. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda “Othello”, “Ayı”, “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” eserlerinden bazı bölümler oyuncular tarafından seslendirilecek. Melihat Gülses zarafeti ve kadife sesiyle 12 Aralık’ta Türk Sanat Müziği rüzgârı estirecek. İş Sanat’ın bir klasik haline gelen dinletilerinin bu ayki konuğu ise Nâzım Hikmet şiirleri olacak. Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu “Yazarının Sesinden” serisi; Ebru Cündübeyoğlu, Yavuz Ekinci ve Sinan Tuzcu ile devam edecek. Semplice Quartet, Beethoven’ın 250. doğum yılına özel bir konserle 17 Aralık’ta dinleyicilerle buluşacak. Piyanist Iraz Yıldız 21 Aralık’ta klasik müzik severlerin karşısına çıkacak. İş Sanat’ın merakla beklenen “Yeni Yıl Konseri”nde Limak Filarmoni Orkestrası ünlü tenor Murat Karahan’a eşlik edecek. Seyircisiz kaydedilen etkinlikler, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’dan klasik müzik şöleni

Piyanist İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı bir baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat’a konuk olacak. Konser 4 Aralık Cuma akşamı 20.30’da yayımlanacak.

Dünyaca ünlü masallar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda

İş Sanat Masal Tiyatrosu, küçük sanatseverleri eğlenceli bir serüvene çıkarıyor. Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, oyuncular Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı dünyaca ünlü masallar çocuklarla buluşuyor. 6 Aralık’ta “Alaaddin”, 13 Aralık’ta “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, 20 Aralık’ta “Çizmeli Kedi”, 27 Aralık’ta ise “Mutlu Prens” yayında olacak. Masallar saat 15.00’ten itibaren izlenebilecek.

Melihat Gülses nostalji rüzgârı estirecek

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, İş Kuleleri Salonu’nda kayda alınan performansıyla dijital platformlarda sanatseverlerle buluşacak. Aralarında ‘İstanbul’dan Atina’ya Türküler’, ‘Hüznün Hikâyesi’, ‘Narçiçeğim’, ‘Tuna’ya Hasret’ ve ‘Senden Uzakta’nın bulunduğu pek çok albüme imza atan sanatçı, İş Sanat için özel bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak. Konser 12 Aralık Perşembe akşamı 20.30’dan itibaren yayında olacak.

“Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinletileri çevrim içi devam ediyor. Nâzım Hikmet’in 1940’larda yazdığı “Memleketimden İnsan Manzaraları” şaheserinden seçilmiş şiirlerden oluşan dinletide şiirleri Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Etkinlik 14 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da edebiyatseverlerle buluşacak.

Yazarının Sesinden serisi devam ediyor

21. sezonda modern Türk edebiyatının farklı kalemleri İş Sanat’ta izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 7 Aralık’ta Ebru Cündübeyoğlu’nun “Ferda”, 21 Aralık’ta Yavuz Ekinci’nin “Bana İsmail Deyin”, 28 Aralık’ta Sinan Tuzcu’nun “Böcek” isimli kitaplarında seslendirdikleri bölümler ile devam edecek. Sezon boyunca yayında olacak seriye Haydar Ergülen “İdilikler”, Aslı Tohumcu “Abis” ve Ali Akay “Seza Paker Rekleksif Akışkanlıklar” adlı eserleriyle konuk olacak.

Semplice Quartet’ten “İyi ki Doğdun Beethoven”

Oda müziği kariyerlerini özveriyle sürdüren Semplice Quartet, Beethoven’ın 250. doğum yılına özel bir konserle besteciyi anıyor. Murat Anıl Erginol (keman), Deniz Toygür Conus (keman), Pınar Dinçer (viyola) ve Burak Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan topluluğun “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseri 17 Aralık Perşembe akşamı 20.30’da yayımlanacak.

Iraz Yıldız ile klasiklerden unutulmaz bir seçki

Piyanist Iraz Yıldız, 21 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da, sanatseverlerin karşısına özel bir performans ile çıkacak. Yıldız, J. S. Bach, F. Chopin ve L. Van Beethoven’ın klasiklerinden oluşan bir seçkiyi icra edecek. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başlayan Iraz Yıldız, 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri ile Bodrum D-Marin Turgut Reis 6. Uluslararası Klasik Müzik Festivali’ne katılan Yıldız, 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2015-2017 yıllarında eğitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda Prof. Boyan Vodenitcharov ile sürdürdü.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’dan İş Sanat ‘a özel Yeni Yıl Konseri

İş Sanat’ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri’nde tenor Murat Karahan özel hazırladığı programla yer alacak. Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası’nın ünlü tenora eşlik ettiği konserde “Nessun Dorma”, “Voce a notte”, “Canta pe me” “Shape Of My Heart”, “Beni Yak Kendini Yak”, “Allı Turnam” ve “Nazende Sevgilim” gibi sevilen eserler seslendirilecek. Seyircisiz olarak Bilkent Konser Salonu’nda kaydedilen konser 31 Aralık Perşembe akşamı 20.30’da yayımlanacak.

Letonya Ulusal Operası’ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu’na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez klasik operaların başrollerinde yer alan Murat Karahan, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve popüler şarkıları başarılı senfonik icralarıyla tanınıyor. Karahan ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.