İş Sanat’ta “Edebiyat Günleri” Başlıyor

Doğan Hızlan, Handan İnci Elçi, Cevat Çapan ve Haydar Ergülen Edebiyat Günleri’nde

İş Sanat’ın ilk kez çevrim içi düzenlediği Edebiyat Günleri’nde, önceki sezonlarda sahnelenen şiir ve hikâye dinletilerinin tam kayıtları, sanatçıların evde kaydettikleri özel performanslar ile Kibele Sanat Galerisi’nde 2015 yılında gerçekleşen ”Biz Mektup Yazardık” başlıklı sergiden ayrıntıların yer alacağı çevrim içi bir seçki edebiyatseverlerle buluşacak. 3 gün boyunca tüm gün sürecek etkinlikler kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Pelin Buzluk, Kemal Varol, Ethem Baran, Yalçın Tosun ve Melisa Kesmez hikâyelerini seslendirirken; Cevat Çapan ve Haydar Ergülen şiirlerini okuyacak. Programda hem duayen yazar Doğan Hızlan sevdiği şiirleri, hem de MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi seçme eserleri seslendirecek.

Emrah Karaca, Hüsnü Arkan ve Yeni Türkü şiir sözlü şarkılarını seslendirecek

Oyuncu Esra Bezen Bilgin ve Serhat Tutumluer William Shakespeare’in bir aşk hikâyesinin işlendiği komedi türündeki Hırçın Kız adlı eserinden bir bölümü seslendirirken, Yeni Türkü, Hüsnü Arkan ve Emrah Karaca evden yaptığı özel kayıtlarla şiir sözlü şarkıları dinleyicilere sunacak. Prof. Dr. Haluk Oral Nâzım Hikmet’in büyük dedesi Müşir Mehmet Âli Paşa’nın yazdığı “Eriha’nın Gülü” şiirinin ardındaki hikâyeyi anlatırken, Mehmet Birkiye İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinin bugüne kadarki öyküsünü paylaşacak.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için şiir ve hikâye dinletileri Youtube’da

29 Mayıs tarihinden itibaren 3 gün boyunca her gün İş Sanat’ın YouTube kanalında bugüne kadar gerçekleşen şiir ve hikâye dinletilerinden izleyiciler için özel seçilen kayıtlar izlenebilecek. Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletilerin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bugüne kadar usta oyuncular Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Hümay Güldağ’ın yanı sıra Seda Subaşı, Şemsa İdil Ural, Vedat Sakman, Zafer Erdaş, Deniz Erdoğan Likos, Gökhan Ürben ve Orfeon Oda Korosu yer aldı. Can Yücel, Attilâ İlhan, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık hikâye ve şiir dinletilerinin tam video kayıtları erişime açılırken, Spotify’da “Şiirlerden Şarkılar” başlıklı bir çalma listesi müzikseverlerle paylaşılacak.