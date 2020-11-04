İş Sanat’ta yeni ‘dijital’ sezon

Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezon, çevrim içi olarak yayımlanacak. Pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek. Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten şunları söyledi:

“Kovid-19 salgınının getirdiği ‘yeni normal’ yaratıcı sektörleri küresel ölçekte diğer pek çok sektörden belki de daha fazla zorlukla karşı karşıya bıraktı. Sürecin beraberinde getirdiği tedbir ve zorunluluklar başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine herkesi etkiledi. Biz 18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık. Türkiye’den ve dünyadan sanatçılarla işbirliğine giderek ‘Evde Sanat Zamanı’ başlığı ile mayıs sonuna kadar devam eden bir yayın modeline geçtik. 75 günde, hazırladığımız 400’ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik.”