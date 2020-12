Daily Mail’da yer alan habere göre araştırmacılar, mezarların Aragon’daki Zaragoza yakınlarındaki Tauste kasabasında 8’inci yüzyıldan kalma bir mezarlıkta keşfedildiğini belirtti. The Anthropological Observatory of the Islamic Necropolis of Tauste’nin müdürü Miriam Pina Pardos, Endülüs İslam Devleti döneminin 711 ile 1492 yılları arasında hüküm sürdüğünü belirterek mezarların 1000 yıldan daha eski olduğunu söyledi.