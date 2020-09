Islandman âşıklar diyarında

Kutsal notaların eşsiz melankolisi, Islandman’in modern yaklaşımı ile yeniden işlendi. Aşık Veysel’in bağlamasının narin kıvrımları, Jacob Gurevitsch’in sıcak denizlere sığınan gitar sesleriyle buluştu. Tekli ile birlikte yayımlanan Kara Toprak’ın Kenneth Bager imzalı radio edit versiyonu, Reinhard Vanbergen’in yaylı dokunuşlarına da ev sahipliği yaptı.



Islandman’in toprak anaya bir övgü niteliğindeki “Kara Toprak” için hazırladığı bu modern yorumlama, Anadolu kültürünün derinliklerinde yankılanan âşık geleneğini ve geride bıraktığı sayısız kıymetli eseri günümüze taşıma amacıyla yapıldı.

Islandman, eklektik müzisyenler ve etnografik materyallerin şaşırtıcı genişliğiyle tanımsız müzikler üretti. Anadolu’nun saykedelik seslerinden yola çıkan bu egzotik konvoy, narin ve dans edilebilir, parıldayan ve sürreal algılanan parçalarla yolculuğunu sürdürdü. IWslandman’in müziği göçebe gitarları, Orta Asya’da yapılan alan kayıtları ve Sahra Altı ritimleri elektronik seslerle buluşturdu.



Tolga Böyük’ün 2010 yılında hayata geçirdiği Islandman projesi, ilk dönemde bağımsız olarak yayımladığı tekliler ve kısaçalarla kendi çizgisini yarattı. 2017 yılında Islandman ile Music For Dreams’in yolları kesişti. Grubun şimdiye kadar yayımlanan Rest In Space (2018) ve Kaybola (2019) albümlerinde Music For Dreams’in etiketi yer aldı. Bu iki albümün yanı sıra Islandman, perküsyonda Eralp Güven ve gitarda Erdem Başer’in eşlik ettiği özenli ve büyüleyici canlı performanslara sahip.