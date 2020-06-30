30.06.2020 - 16:37 |
İstanbul Bienali'nde sanatçı filmleri ücretsiz yayınlanmaya devam ediyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açmaya devam ediyor
Her cuma iki yeni sanatçının filmlerinin yayımlandığı seçkide Temmuz ayında sanatseverlerle buluşacak filmler:
3 Temmuz, Cuma:
Röportaj, Işıl Eğrikavuk, 11. İstanbul Bienali
Çifte Ağızlı - Yarımburgaz Mağarası, Phillip Zach, 16. İstanbul Bienali
10 Temmuz, Cuma:
Benimle Yürü, Theaster Gates, 14. İstanbul Bienali
Halter Kaldırmak, Kim Heecheon, 15. İstanbul Bienali
17 Temmuz, Cuma:
Seninle ilgili kafamı en çok kurcalayan şeylerden biri hâlâ öldürülmemiş olman, Kristina Buch, 14. İstanbul Bienali
Doğa Yürüyüşçüleri, Rashid Johnson, 16. İstanbul Bienali
24 Temmuz, Cuma:
Atom Ruhu, Ursula Mayer, 16. İstanbul Bienali
Ağıt: Dağ Hayaleti, Cheng Ran, 14. İstanbul Bienali
Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.