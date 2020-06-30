İstanbul Bienali'nde sanatçı filmleri ücretsiz yayınlanmaya devam ediyor

Her cuma iki yeni sanatçının filmlerinin yayımlandığı seçkide Temmuz ayında sanatseverlerle buluşacak filmler:

3 Temmuz, Cuma:

Röportaj, Işıl Eğrikavuk, 11. İstanbul Bienali

Çifte Ağızlı - Yarımburgaz Mağarası, Phillip Zach, 16. İstanbul Bienali

10 Temmuz, Cuma:

Benimle Yürü, Theaster Gates, 14. İstanbul Bienali

Halter Kaldırmak, Kim Heecheon, 15. İstanbul Bienali

17 Temmuz, Cuma:

Seninle ilgili kafamı en çok kurcalayan şeylerden biri hâlâ öldürülmemiş olman, Kristina Buch, 14. İstanbul Bienali

Doğa Yürüyüşçüleri, Rashid Johnson, 16. İstanbul Bienali

24 Temmuz, Cuma:

Atom Ruhu, Ursula Mayer, 16. İstanbul Bienali

Ağıt: Dağ Hayaleti, Cheng Ran, 14. İstanbul Bienali