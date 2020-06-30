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30.06.2020 - 16:37 |

İstanbul Bienali'nde sanatçı filmleri ücretsiz yayınlanmaya devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açmaya devam ediyor

İstanbul Bienali'nde sanatçı filmleri ücretsiz yayınlanmaya devam ediyor

Her cuma iki yeni sanatçının filmlerinin yayımlandığı seçkide Temmuz ayında sanatseverlerle buluşacak filmler:

 

3 Temmuz, Cuma:

RöportajIşıl Eğrikavuk, 11. İstanbul Bienali

Çifte Ağızlı - Yarımburgaz MağarasıPhillip Zach, 16. İstanbul Bienali

 

10 Temmuz, Cuma:

Benimle YürüTheaster Gates, 14. İstanbul Bienali

Halter KaldırmakKim Heecheon, 15. İstanbul Bienali

 

17 Temmuz, Cuma:

Seninle ilgili kafamı en çok kurcalayan şeylerden biri hâlâ öldürülmemiş olmanKristina Buch, 14. İstanbul Bienali

Doğa Yürüyüşçüleri, Rashid Johnson, 16. İstanbul Bienali

 

24 Temmuz, Cuma:

Atom RuhuUrsula Mayer, 16. İstanbul Bienali

Ağıt: Dağ Hayaleti, Cheng Ran, 14. İstanbul Bienali

 

Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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