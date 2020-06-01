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01.06.2020 - 17:24 |

İstanbul Bienali'nden video erişimi

İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açmaya devam ediyor. Sanatseverler otuzu aşkın filmin yer aldığı seçkiyi 3 Nisan’dan beri İstanbul Bienali’nin web sitesinden ve İKSV Vimeo hesabı üzerinden izleyebiliyor.

İstanbul Bienali'nden video erişimi

Her cuma iki yeni sanatçının filmlerinin dijital erişime açıldığı seçkide Haziran ayında sanatseverlerle buluşacak filmler:

 

5 Haziran, Cuma:

Kendine ait bir banyo, Zeyno Pekünlü, 14. İstanbul Bienali

Cehennem Melekleri, Halil Altındere, 5., 9. ve 13. İstanbul Bienalleri

 

12 Haziran, Cuma:

Eski Bir Şey, Yeni Bir Şey, Song Ming-Ang, 14. İstanbul Bienali

Orada Olmayan Kış, Vajiko Chachkhiani, 15. İstanbul Bienali

 

19 Haziran, Cuma:

Bir Aşk Hikayesi, Amar Kanwar, 13. İstanbul Bienali

Sanatçılar Cumhuriyeti'nin Çöküşü, Pelin Tan ve Anton Vidokle, 14. İstanbul Bienali

 

26 Haziran, Cuma:

Monokrom, Ozan Atalan, 16. İstanbul Bienali

Alpler, Armin Linke, 16. İstanbul Bienali

Haziran seçkisinde yer alan Song Ming-Ang, Pelin Tan ve Anton Vidokle, ve Ozan Atalan’ın filmleri daha önce İstanbul Bienallerinde sergilenmiş olup, programda yer alan diğer eserler ilk kez erişime açılmaktadır.                  

İstanbul Bienali’nin seçkisinde Halil Altındere, Francis Alÿs, Volkan Aslan, Ozan Atalan, Ed Atkins, Alper Aydın, Rossella Biscotti, Kristina Buch, Vajiko Chachkhiani, Jonathas de Andrade, Elmas Deniz, Işıl Eğrikavuk, Jonah Freeman & Justin Lowe, Jorge Galindo & Santiago Sierra, Theaster Gates, Suzanne Husky, Pierre Huyghe, Emre Hüner, Rashid Johnson, Amar Kanwar, Armin Linke, Maider López, Basim Magdy, Melvin Moti, Georgie Nettell, Erkan Özgen, Zeyno Pekünlü, Cheng Ran, Mika Rottenberg, Pelin Tan ve Anton Vidokle, Kaari Upson, Adrián Villar Rojas ve Phillip Zach gibi sanatçıların filmleri yer alıyor.

İstanbul Bienali otuz üç yıllık serüveninde türlü dalgalanmalar ve belirsizliklere karşı sanatı yanına alıp her zaman yeni yeşeren düşüncelerin, heyecanların, merakların izini sürdü. İstanbul Bienallerine katılan sanatçıların desteğiyle bir araya getirilen film seçkisi, bu dönemde sanatın daha yaygın bir erişim imkânı bulacağı umuduyla oluşturuldu.

İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenleniyor. İstanbul Bienali’nin Yedinci Kıta başlığını taşıyan 16. edisyonu, 14 Eylül – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

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