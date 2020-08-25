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25.08.2020 - 09:16 |

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Napoliten şarkılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten Konseri ile sahnede olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Napoliten şarkılar

29 Ağustos 2020 Cumartesi,  Saat: 20.00’de  İstanbul Beyoğlu Talimhane’de  gerçekleşecek olan “Napoliten Konseri”nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorları sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda seyircinin beğenisini kazanan, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşankonser , İtalya’ya kısa bir yolculuk niteliğinde. Konserdeki  şarkılara  yer yer hüzün , yer yer de neşe hakim olurken, Eduardo di Capua , Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo , Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo , Salvatore Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirilecek.  “l’te vurria vasà”, “ 'A vucchella ” ,  “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, “Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne” , “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” ise konser programında yer alan eserlerden bazıları… Konserde Tenorlar;  Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Konserin sahne kurgusu ise  Hüseyin Kaya’ya ait.

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