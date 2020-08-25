İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Napoliten şarkılar

29 Ağustos 2020 Cumartesi, Saat: 20.00’de İstanbul Beyoğlu Talimhane’de gerçekleşecek olan “Napoliten Konseri”nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorları sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda seyircinin beğenisini kazanan, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşankonser , İtalya’ya kısa bir yolculuk niteliğinde. Konserdeki şarkılara yer yer hüzün , yer yer de neşe hakim olurken, Eduardo di Capua , Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo , Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo , Salvatore Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirilecek. “l’te vurria vasà”, “ 'A vucchella ” , “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, “Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne” , “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” ise konser programında yer alan eserlerden bazıları… Konserde Tenorlar; Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Konserin sahne kurgusu ise Hüseyin Kaya’ya ait.