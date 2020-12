İstanbul Film Festivali 2021'in üç ayına yayılacak

2020 yılında birçok yeniliğe ve başarıya imza atan İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. COVID-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, festivali tüm Türkiye’yle buluşturmanın sevinciyle yıla veda ediyor.

İstanbul Film Festivali 2021'de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta, her zamanki gibi 21.00’de başlayacak.

Yılın ilk haftasının filmleri

Yılın ilk haftasının ilk filmi, ekim ayında Filmekimi Galaları kapsamında sinemalarda gösterilen, François Ozon’un son filmi 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85. 2 Ocak Cumartesi günü 21.00’de, Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Favolacce / Bad Tales (Damiano & Fabio D'Innocenzo) gösterime giriyor. 3 Ocak Pazar 21.00’de rock’n’roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall gösterime girecek.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi ay boyunca gösterilecek 15 filmin tümünü içeren Kombine Film Paketi de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.

Mobil Uygulama yayında!

IOS ve Android versiyonları ile İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org sayfasının mobil uygulaması şimdi yayında. Mobil uygulama, hem güncellemeleri daha kolay takip edebilmek hem de filmonline.iksv.org hesabından bileti alınan filmleri izleme deneyimini arttırmak ve kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

İKSV Film Online mobil uygulaması ile web sitesi üzerinden bilet aldığınız ve hesabınıza eklenen filmleri listeleyebilir, izleyebilir, Chromecast ve Airplay ile televizyonunuza yansıtabilir ve internet olmadan izlemek üzere uygulamaya kaydedebilirsiniz.

Mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı Ocak ayı filmleri: