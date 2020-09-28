İstanbul Fringe Festival sona erdi

Türkiye’den ve yurt dışından toplam 15 ekibin işlerini, söyleşi ve atölyeleri hafta boyunca seyircilere açan Istanbul Fringe Festival, açılış etkinliği sponsoru ENKA Sanat, resmi sponsoru CarrefourSA, destek sponsorları +1 ve BMI’ın katkılarıyla 21 – 27 Eylül tarihleri arasında YouTube, Zoom, WhatsApp ve diğer sosyal medya mecralarında ücretsiz olarak gerçekleşti.

Hollanda’dan canlı yayın, WhatsApp’tan 12 saatlik performans

Istanbul Fringe Festival 2020’nin tek canlı performansı, Zwermers ekibinin Pan~// Catwalk işi, MU Hybrid Art House iş birliği ile festivalin YouTube kanalından canlı yayınlandı. Performans, MU Hybrid Art House’da fiziksel olarak sergilenirken, aynı anda Istanbul Fringe Festival’ın YouTube kanalında yer aldı.

Festival kapsamındaki Nadir Sönmez’in “Erkek Cinayeti” adlı performansı, 12.00-00.00 saatleri arasında WhatsApp üzerinden takip edildi. 12 saat süren performansa 100’den fazla kişi katıldı.

Fringe Destek Biletleri Satışta

Istanbul Fringe’in COVID-19’dan olumsuz etkilenen performans sanatçılarını desteklemek amacıyla tiyatrolar.com.tr üzerinden satışa açtığı Fringe Destek Biletleri’ne 31 Ekim’e kadar ulaşılabiliyor.

Önümüzdeki yıl fiziksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan festivale katılma hakkının yanı sıra, çeşitli hediyeler sunan 6 farklı kategorideki biletlerin geliri, Istanbul Fringe Festival 2020 Online seçkisinde yer alan sanatçılara ve festivalin 2021 çalışmalarına destek sağlayacak.

Fringe Festival Nedir?

“Alternatif”, “keşfedilmemiş”, “sınır” anlamına gelen Fringe'in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini “bir kenarda” sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

Istanbul Fringe Festival, tüm dünyada olduğu gibi çeşitliliği ve özgünlüğü İstanbul'un kent dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturmak üzere yola çıkıyor. Çoğulcu ve disiplinler arası bir temele dayanan Fringe, yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, çoğulcu ve yenilikçi bir atmosfere davet ediyor.