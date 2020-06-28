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28.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Modern’de çocuklara yaz okulu

İstanbul Modern, 6 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında çocuklar için Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu düzenliyor. Yaz Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

İstanbul Modern’de çocuklara yaz okulu

Yaz Okulu, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” sanal turundan ve müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimlerde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Katılımcılar, bu gösterimin ardından müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

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