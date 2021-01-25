İstanbul Modern’in konuğu Derinboğaz

18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 26 Ocak’ta Alper Derinboğaz’ı konuk ediyor. Söyleşi, Derinboğaz’ın mimari tasarım ve sanat eksenindeki üretimlerine odaklanıyor. Sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örnekler eşliğinde, deneysel yaklaşıma verdiği önemi ve yeni araştırmaları teşvik eden bakış açısını paylaşıyor.