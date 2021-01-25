25.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İstanbul Modern’in konuğu Derinboğaz
İstanbul Modern, Borsa İstanbul Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrimiçine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdürüyor.
18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 26 Ocak’ta Alper Derinboğaz’ı konuk ediyor. Söyleşi, Derinboğaz’ın mimari tasarım ve sanat eksenindeki üretimlerine odaklanıyor. Sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örnekler eşliğinde, deneysel yaklaşıma verdiği önemi ve yeni araştırmaları teşvik eden bakış açısını paylaşıyor.