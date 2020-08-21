İstanbul Müzik Festivali mesafeli konserle başladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın İzlandalı piyano sanatçısı Vikingur Olafsson’a eşlik ettiği konserde seyirciler sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Mozar ve Schubert’in eserlerinin seslendirdiği konser yaklaşık bir saat sürdü. Pandemi nedeniyle konserlerinin bir kısmı online olarak gerçekleştirilecek 48’inci İstanbul Müzik Festivali bu yıl eylül ve ekim ayına yayılacak programıyla müzikseverlerin karşısında olacak.