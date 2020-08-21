MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İstanbul Müzik Festivali mesafeli konserle başladı
ABONE OL
21.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Müzik Festivali mesafeli konserle başladı

Her yıl haziran ayında yapılan ancak 48’inci yılında pandemi nedeniyle programı erlenen İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konseri önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Müzik Festivali mesafeli konserle başladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın İzlandalı piyano sanatçısı Vikingur Olafsson’a eşlik ettiği konserde seyirciler sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Mozar ve Schubert’in eserlerinin seslendirdiği konser yaklaşık bir saat sürdü. Pandemi nedeniyle konserlerinin bir kısmı online olarak gerçekleştirilecek 48’inci İstanbul Müzik Festivali bu yıl eylül ve ekim ayına yayılacak programıyla müzikseverlerin karşısında olacak. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Kovid-19 stresi cilde de düşman

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Uçuş personeli doğum yaptıracak

Uçuş personeli doğum yaptıracak

Sıradaki Haber