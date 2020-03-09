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09.03.2020 - 14:24 |

“İstanbul Night Flight” etkinlikleri başlıyor

Burgan Bank, müzikseverlerin heyecanla beklediği “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserler serisine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sponsor olmaya devam ediyor. 13 Mart 2020’de dünyaca ünlü Hollywood starı John Malkovich’in gösterisiyle başlayacak organizasyon kapsamında sahne alacak diğer ünlü isim ve gruplar arasında çellist Yo-Yo Ma, Berlin Symphony Chamber Orchestra, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve piyanist Reuel yer alıyor. Etkinliğin 29 Ekim 2020’deki kapanışında ise Tuluğ Tırpan yönetimindeki 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede konseri gerçekleşecek.

“İstanbul Night Flight” etkinlikleri başlıyor
13 Mart-29 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimlerin ağırlanacağı “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight", İstanbul’u bir kez daha müziğin başkenti haline getirecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek organizasyonun açılışını, 13 Mart Cuma günü The Music Critic Show gösterisiyle John Malkovich yapacak.İşte İstanbul Night Flight’ta sahne alacak isimler Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konserler serisi kapsamında 4 Nisan’da çellist Yo-Yo Ma, 4 Eylül’de dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, 12 Eylül’de özel quartet ekibiyle Karsu, 25 Eylül’de Salzburg Symphony Chamber Orchestra, 3 Ekim’de piyanist Reuel ve 16 Ekim’de piyanist Joachim Horsley sahne alacak. 29 Ekim’deki kapanış konserinde ise Tuluğ Tırpan yönetimindeki 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede ilk kez dinleyici karşısına çıkacak. Kapanışta usta oyuncu Yurdaer Okur da geçen yıl olduğu gibi bir kez daha performans sergileyecek. Burgan Bank müşterileri, Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konser biletlerini, biletix.com.tr’den indirimli olarak temin edebiliyor.
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