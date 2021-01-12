İstanbul Tasarım Bienali her Perşembe bir filmi dijital erişime açıyor

Bienalin “felsefe ayağı” olarak adlandırılabilecek Empati Seansları kapsamında sanatçı ve tasarımcıların ürettiği bir film, 14 Ocak–25 Şubat arasında her perşembe saat 19.00’da bir defaya mahsus olmak üzere İKSV YouTube kanalında gösterime açılacak. Gösterimlerin ardından 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Mariana Pestana, filmin yaratıcısıyla canlı bir sohbet gerçekleştirecek.

Pek çoğunun ilk gösterimleri 15 Ekim–15 Kasım arasında her perşembe ve pazar Pera Müzesi'nde yapılan Empati Seansları filmleri, seyirciyi yeryüzünden okyanusların derinliklerine kadar farklı bakış açılarını benimsemeye ve dijital dünyadaki çok sayıda alanı keşfetmeye davet ediyor. Mevcut ve kurgusal teknolojilere eleştirel yaklaşan bu filmler ışınlanma, yüz tanıma, yapay zekâ, robotbilim, biyoteknoloji ve artırılmış gerçekliğe özgü önyargılara ve empati ihtimallerine ışık tutuyor.

İKSV YouTube kanalında dijital erişime açılacak seçkinin ilk haftasında sanatçı Ibiye Camp’ın filmi Shirley’nin Ardında gösterilecek. Ocak ayı seçkisinde izleyiciyle buluşacak diğer filmler ise:

14 Ocak Perşembe, 19.00: Shirley'nin Ardında, Ibiye Camp

Fotoğraf kimyasından yüz tanıma sistemlerine koyu tenli insanların görmezden gelinişi üzerine bir araştırma.

Ibiye Camp ve Mariana Pestana söyleşisi saat 19.30'da.

21 Ocak Perşembe, 19.00: Cura, Ben Thorp Brown

Mimari bir tedavi aracı olabilir mi? Filmin başkahramanı bir kaplumbağa.

Ben Thorp Brown ve Mariana Pestana söyleşisi saat 19.30'da.

28 Ocak Perşembe, 19.00: Dip Akıntısı, Alice dos Reis

Bu bilimkurgu filmi, Kuzey Atlas Okyanusu'nun en derin noktalarından birinde, bir deniz biyoloğu ve bir kril kurdunun ilişkisini ekrana taşıyor.

Alice Dos Reis ve Mariana Pestana söyleşisi saat 19.30'da.

Mariana Pestana ve sanatçılarla İngilizce gerçekleştirilecek canlı sohbetleri de filmlerin ardından yine İKSV YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Empati Seansları filmleri hakkında ayrıntılı bilgiye bienalin web sitesinden ulaşılabilir.

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin ARK Kültür’de yer alan Kara ve Deniz Kütüphanesi arşivi ve Pera Müzesi’nde sergilenen yerleştirmelerin bir kısmı 15 Kasım’da sona erdi. Yeni Yurttaşlık Ritüelleri programı kapsamında kentin farklı noktalarına yayılan yerleştirmeler, Eleştirel Yemek Programı adlı dijital video serisi, Empati Seansları dijital film seçkisi, ayrıca projeler etrafında gerçekleştirilen sohbetler ve atölyelerden oluşan “etkinleştirmeler” ise Nisan 2021’in sonuna dek evrilerek devam edecek.