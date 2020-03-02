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02.03.2020 - 07:00 |

İstanbul’da dijital sanat festivali

Mezo Dijital tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin desteğiyle bu yıl 29 - 31 Mayıs tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Dijital Sanat Festivali düzenleniyor.

İstanbul’da dijital sanat festivali

“bağlantı aranıyor…” temasıyla yapılacak festivalde, dünyada alanında ses getiren uluslararası ve ulusal 30’un üzerinde sanatçının işleri sergilenecek.

Herkesin ücretsiz gezebileceği festival, Türkiye’de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği kapsamlı bir platform olmayı ve önümüzdeki senelerde büyüyerek devam etmeyi hedefliyor.

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