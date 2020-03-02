İstanbul’da dijital sanat festivali

“bağlantı aranıyor…” temasıyla yapılacak festivalde, dünyada alanında ses getiren uluslararası ve ulusal 30’un üzerinde sanatçının işleri sergilenecek.

Herkesin ücretsiz gezebileceği festival, Türkiye’de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği kapsamlı bir platform olmayı ve önümüzdeki senelerde büyüyerek devam etmeyi hedefliyor.