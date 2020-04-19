İstanbul’dan dünyaya konser

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zorlu günlerde piyanist İdil Biret, arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz’ın da aralarında olduğu pek çok sanatçı, İstanbul’un yedi farklı noktasında gerçekleştirecekleri performanslarında dünyaya dayanışma mesajı verecek.



Yunus Emre’yle başlayacak



Yunus Emre’nin “Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim” sözleriyle başlayacak konserde, Ludwig van Beethoven’ın “9. Senfonisi”nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısı piyanist İdil Biret, “İnsanlık Senfonisi” olarak bilinen eserini İstanbul Boğazı’nda sanatseverlere sunacak.



Arpist Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Yunus Emre’nin “Ben Yürürüm Yane Yane” ilahisini Kız Kulesi’nde dinleyicileriyle buluşturacaklar.



Ayasofya’da Segâh Peşrev



Ayasofya’da neyzen Yavuz Akalın “Segâh Peşrev”(Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı’nda udi Murat Bağdatlı “Kürdilihicazkar Longa” (Kemani Sebuh), Galata Kulesi’nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt “Syrinx” (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı’nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel “Nihavend Saz Semai” (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi’nde kanuni Serkan Mesut Halili “Şehnaz Longa” (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.



İnsanlık mesajları



İstanbul’un manzaraları eşliğindeki konserlerde Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal’dan Immanuel Kant’a, Alphonso Lamartine’e dek uzanan Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları müziğe eşlik edecek.



youtube/iletisimbaskanligi kanalından



Kıtaların buluştuğu İstanbul’da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik bilincini vurgulayacak konserleri youtube/iletisimbaskanligi kanalından izlemek mümkün.