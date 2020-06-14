İstanbul’un merkezine yeni bir sanat mekânı

Koronavirüs salgını nedeniyle sanat dünyasında durduulran pek çok etkinlik normalleşme ile birlikte tekrar günlük yaşama dönmeye başladı. Karantina süreci boyunca düzenlenen online sergilerle sanatseverlerin zihnini diri tutan müze ve galeriler, yeni normal sürecinde kapılarını ziyaretçilerene açan sanat kurumlarının başında geliyor. COVID-19 önlemleri ise oldukça sıkı: Randevu sistemiyle ziyaretçileri ağırlamak, gerekli mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmek. Teşvikiye’deki yeni mekânına taşınan Vision Art Platform da bu kurallar çerçevesinde yeni sergisi “Olası Her Rüya”yı 27 Haziran tarihine dek sanatseverlerle buluşturuyor. Uzun zamandır 42 Maslak’ta sergilere ev sahhipliği yapan Vision Art Platform’un Teşvikiye’deki mekânını ve sergisini, kurucusu Hayrunnisa Taşyar’dan dinledik.

Vision Art Platfrom’un yeni sergisi “Olası Her Rüya”nın çıkış noktalarından biri koronavirüs salgını, değil mi?

Salgın dolayısıyla tam eve kapandığımız dönemde “Neden bunu yaşıyoruz?” diye sorarken Liebiniz’in bir yazısına denk geldik. Yazıda şöyle bir detay vardı: “Tanrı eğer kötü bir şeylerin olmasına izin veriyorsa, daha sonra daima çok daha iyi şeyler olacağı içindir.” Bu bize ilham verdi ve araştırmaya başladık ekipçe. Bu düşünceyi biz nasıl yorumlarız diye epey kafa yorduk. Sonra, Epikür’ün “İnsanlar kendi iradeleriyle hareket ederler” söyleminden de ilham aldık. Bir de Adem ile Havva’nın yaşadıkları günah üzerinden de yola çıktık ve o günahı Tanrı istemese, onlar da işlemezdi sonucuna vardık. Ardından dedik ki “Demek ki bu dünyada yaşanması gereken şeyler var ve ilk insanlar bu günahı işledi” diyerek sonra tekrar Liebiniz’e döndük. Tüm bunları COVID-19’a bağladık. Çünkü bu salgın bizi ne yapacağımızı bilmediğimiz, panikle dolu bir sürecin içine soktu. Evden çıkmamak, dışarda yememek, alışveriş yapmamak da bu süreçte irademizi sorgulattı. Dolayısıyla hem irade üzerinden hem de yaşadıklarımızı sorgulama süreci üzerinden ilerledik diyebilirim.

‘Günlük hayatın içinde’

Biri Maslak’ta diğeri Teşvikiye’deki iki ayrı mekânda Vision Art Platform eserleri sanatçılarla buluşturuyor. Maslak, iş dünyasının tam merkezinde, Teşvikiye ise İstanbul’un önemli kültür sanat noktası. Buraları tercih etmenizin nedeni neydi?

Maslak’ta, butik bir AVM olan 42 Maslak’ın içindeyiz orada. İnsanların küçük ihtiyaçlarını karşılamak için uğradıkları bir yer orası. Büyük bir AVM’nin içinde konumlanmak doğru değil, çünkü sanat eserlerini yoğun bir AVM içinde gösteremezsiniz. Ama burası öyle değil, Maslak’ta yoğun çalışan ve zamanları çok kıymetli olanların zihinlerini boşaltmalarını, öğle yemeklerinden sonra sanatla karşı karşıya gelmelerini ben çok önemsiyorum. Nişantaşı’nda olmasının sebebi ise, koleksiyonerlerimize sanat danışmanlığı verebileceğimiz merkezi bir yerde olsun hem de galeri olsun diye düşündük. Günlük hayatın akışında, tam merkezinde bulunmasını istedik.

‘Rüyamızı kendimiz yaratırız’

Serginin ismi de rüyaların gerçekleşebilme ihtimali üzerine...

İnsanlar iyi ya da kötü, kendi rüyalarını kendileri yaratır. Socrates’in de dediği gibi, insanlar iyi ya da kötü olanı kendisi seçer. Ama asla kötüyü seçeceğini düşünerek yola koyulmaz. Bu dönem için bu düşüncenin ideal olabileceğini düşündük. Biraz da “rüya” gibi kavramlara ihitiyacımız vardı çünkü kendi rüyamızı kendimiz yaratıyoruz şu anda. “Olası Her Rüya” da Vision Art Platform’un Teşvikiye’deki mekânının ilk sergisi. Diğer iki mekânımız 42 Maslak’ta sergilerine devam ediyor. Ama orada küçük bir ara verdik salgından dolayı. Şimdi AVM’ler tekrar açılınca biz de orada yavaş yavaş tekrardan ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz.

Sanatçılar nasıl belirlendi?

Leyla Emadi’nin eserleri çoğunlukla insan iradesini sorgular. Emadi’nin hayatına baktığımızda da İran asıllı bir sanatçı ve Türkiye’ye geliyor. Burada hem yaşamıyla hem sanatıyla bir duruş sergiliyor. Kelimelerden ve şiirlerden çok beslenen bir sanatçı. Rafet Arslan’ın işleri zaten tamamen insan iradesini, varoluşu ve yaradılışı sorgulayan eserler. İki sanatçı da teknik olarak birbirinden çok farklı. Ama eserleri yerleştirdiğimizde ve metni oluşturduğumuzda uyumu yakaladığımızı düşünüyorum.

27 Haziran’a kadar açık

Sergi, galeri mekânının 3 boyutlu modellemesiyle galerinin internet sitesinde (https://www.visionartplatform.co/) de ziyaretçinin karşına çıkıyor. Sanatçıların üretimleri hem Teşvikiye’deki galerinin duvarlarında hem de bir sanal gerçekliğe atanan mekânın duvarlarında künyeleriyle asılı halde. İzleyici için ilginç yanlardan biri de galeri mekânını kuşbakışı deneyimleme imkânı. İçerisinde eserlerin yer aldığı ve sizin komutlarınıza göre büyüyen, küçülen, çeşitli yönlere döndürülebilen bir mekân, izleyicisine yeni bir görme biçimi de öneriyor. Serginin online ziyaret linki için Vision Art Platform’un sitesini veya Instagram hesabını ziyaret edilebilir. Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın “Olası Her Rüya” başlıklı sergisi 27 Haziran’a kadar Vision Art Platform’da. Sergi @visionartplatform.co adresinden randevu alarak gezilebilir.