İtalyan sanatçı Canova’nın heykelini kıran turist bulundu: Bedelini ödemeye hazırım

İtalya’da bir müzede heykeltıraş Antonio Canova’nın “Paolina Borghese” heykeliyle birlikte fotoğraf çektirirken heykelin ayağını kıran turist bulundu.



BBC’de yer alan habere göre, 31 Temmuz’da Possagno kasabasındaki Antonio Canova Gypsotheca Müzesi’nde meydana gelen olayda, Canova’nın en önemli eserlerinden “Paolina Borghese” heykelinin alçı modeli zarar görmüştü. Müze yetkilileri heykelin kırıldığını fark edince müzenin kamera kayıtları incelemeye alındı. Kamera görüntüleri ve rezervasyon kayıtları sayesinde, heykeli kıran turistin kimliği belirlendi.



Yetkililer, Avusturyalı bir turist kafilesi için müzeye rezervasyon yaptıran kişiye ulaştı. Avusturya’ya döndüğü belirlenen turiste, ev telefonundan ulaşıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Avusturyalı turist yetkililerin soruları karşısında ağlayarak heykeli kıranın eşi olduğunu ifade etti.



Suçunu itiraf etti



İsmi açıklanmaya kişi daha sonra yetkililere bir e-posta yazarak suçunu itiraf etti ve bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi. D.H. e-postada, “50’nci doğum günüm için on kişilik bir grupla dört günlüğüne seyahate çıkmıştık. Possagno’daki müzeyi ziyaretimiz sırasında heykelin üzerine oturdum ama sebep olduğum hasarı fark etmedim. Özür diliyorum” dedi. D.H. heykelin kırıldığı haberini Avusturya basınında görünce teslim olmayı düşündüğünü de söyledi ve “Sorumsuzca davrandığımı kabul ediyorum” diye yazdı.



Yetkililere ait video görüntülerinde ise turistin heykelin bacaklarına uzanır şekilde oturduğu, başka bir turiste fotoğrafını çektirdiği, kalkarken de heykelin ayak kısmında bir parçayı tutup bıraktığı görülebiliyor.



“Paolina Borghese”nin (Bonaparte) tanrıça Venüs olarak görüldüğü heykelin mermer versiyonu, Roma’daki Galleria Borghese müzesinde yer alıyor. Canova’nın doğum yeri olan Possagno’daki müzede ise heykelin alçı modeli bulunuyor.



