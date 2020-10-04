04.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Joyce’un denemeleri bir arada
İrlandalı yazar James Joyce’un basının görevi, sansür, İrlanda kültür tarihi, İngiliz dili ve imparatorluğu gibi pek çok konuyu ele aldığı yazılarının derlemesinden oluşan “Denemeler, Makaleler, Eleştiriler” isimli kitap Fuat Sevimay’ın çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.
Hayatının yaklaşık 40 yılını kapsayan bu yazılar, Joyce’un siyasete dair önemli fikir değişikliklerini, edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiye dair düşüncelerini ve aralarında Daniel Dafoe, Henrik Ibsen ve Oscar Wilde’ın da olduğu bir çok değer verdiği yazara dair hislerini de ele alıyor.