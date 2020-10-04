MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Joyce’un denemeleri bir arada
ABONE OL
04.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Joyce’un denemeleri bir arada

İrlandalı yazar James Joyce’un basının görevi, sansür, İrlanda kültür tarihi, İngiliz dili ve imparatorluğu gibi pek çok konuyu ele aldığı yazılarının derlemesinden oluşan “Denemeler, Makaleler, Eleştiriler” isimli kitap Fuat Sevimay’ın çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Joyce’un denemeleri bir arada

Hayatının yaklaşık 40 yılını kapsayan bu yazılar, Joyce’un siyasete dair önemli fikir değişikliklerini, edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiye dair düşüncelerini ve aralarında Daniel Dafoe, Henrik Ibsen ve Oscar Wilde’ın da olduğu bir çok değer verdiği yazara dair hislerini de ele alıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beren’in büyük zaferi

Beren’in büyük zaferi

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Sıradaki Haber