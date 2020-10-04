Joyce’un denemeleri bir arada

Hayatının yaklaşık 40 yılını kapsayan bu yazılar, Joyce’un siyasete dair önemli fikir değişikliklerini, edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiye dair düşüncelerini ve aralarında Daniel Dafoe, Henrik Ibsen ve Oscar Wilde’ın da olduğu bir çok değer verdiği yazara dair hislerini de ele alıyor.