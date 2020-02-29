Kadın görünürlüğü için Vikimaraton İstanbul’da

Vikipedi’deki mevcut cinsiyet eşitsizliğini dengelemek, kadınlar üzerine ve(ya) kadınlarca üretilmiş içeriği desteklemek amacıyla yola çıkan Art+Feminism topluluğu, Vikipedi’deki kadın içeriğini çoğaltmak için 2014 yılından bu yana bir araya geliyor. Mart ayı boyunca Kamerun’dan Peru’ya tüm dünyada 100’ün üzerinde şehirde düzenlenen Vikimaraton etkinliklerinin bir ayağı da, üçüncü kez İstanbul’da, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’ten itibaren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Fener’deki binasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarına ulaşmak için artandfeminism.org adresi ziyaret edilebilir.