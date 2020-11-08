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08.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Kadının sözü var’ projesinde üç eser

Kasım ayı boyunca dijital platformlarda birçok alanda gerçekleşen proje, 29 Kasım’da üç koro eserinin dünya prömiyeriyle sonlanacak.

‘Kadının sözü var’ projesinde üç eser

Gedik Sanat tarafından sipariş edilen koro eserleri, üç şairin dizelerinin bestelenmesi ile oluşturuldu. Ayten Mutlu’nun “Telefonda“ adlı şiirini Oğuzhan Balcı, Didem Madak’ın “Ay Işıl’a Sığışmıştı” adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker ve Gonca Özmen’in “Belki Sessiz” adlı şiirini Mesruh Savaş besteledi. Bu eserlerin dünya prömiyerlerini “10. J. Brahms” ve “8. R.Schumann” koro yarışmalarından iki altın madalya alan, şef Volkan Akkoç’un kurucu şefliğini ve müzikal direktörlüğünü yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla dinlenebilecek. Konser, 29 Kasım’da saat 12.00, 15.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde Gedik Sanat sosyal medya hesapları üzerinden dijital olarak gerçekleşecek.

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