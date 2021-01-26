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26.01.2021 - 07:00 |

‘Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, bölgenin kültür ve geleneklerinin tanıtıldığı “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi” ziyaretçileriyle çevrim içi buluşuyor.

‘Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen “İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirası” sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  (NEVÜ) tarafından Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Konağı’nda oluşturulan müze, ziyaretçilerini dijital ortamda kabul ediyor.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri çevrim içi ziyaretle hem bölgenin kültür, sanat ve geleneklerini tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

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