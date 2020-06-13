Karaca Sineması kapanmıyor

Karaca Sineması bir destek kampanyası düzenlemiş, mal sahibi Karaca Otelleri isim hakkı nedeniyle kampanyayı durdurmuştu. Yönetmen Kıvanç Sezer, sosyal medya üzerinden sinemayla mal sahibi arasındaki anlaşmazlığın İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in araya girmesiyle çözüldüğünü ifade etti. Bunun ardından Karaca Sineması tarafından yapılan paylaşımda “Karaca Sineması, Karaca Otel’in 50 yıllık iştirakidir. Hiç şüphesiz ki sinemamız, 50 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da semtimize yakışır bir şekilde ayakta kalacak ve sanat filmlerinin merkezi olmaya devam edecektir. 1 Temmuz itibarıyla kapılarını tekrar sanatseverlere açacaktı” denildi.