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17.02.2020 - 07:00 |

Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Karadeniz 6. Kitap Fuarı, 15 Şubat’ta TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak tarafından açıldı.

Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı

Karadeniz Kitap Fuarı’na bu yıl 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nda, aralarında Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Latife Tekin, Cemil Kavukçu, Enver Aysever, Oya Baydar, Ayşe Tolga, Altay Öktem, Yavuz Dizdar, Akın Birdal, Füsun Çetinel ve Kutlukhan Perker’in de aralarında olduğu isimler okurlarıyla buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 23 Şubat tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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