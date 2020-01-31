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31.01.2020 - 14:42 |

Karakomik Filmler 2'nin müziğnde Erkin Arslan imzası

Geçtiğimiz sene Göbeklitepe için bestelediği "Mesopotamia" ile adından söz ettiren müzisyen Erkin Arslan, şimdi "Karakomik Filmler 2 - Deli" için yaptığı "Rompo Happa" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Karakomik Filmler 2'nin müziğnde Erkin Arslan imzası

Filmden Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran ve Büşra Develi 'nin sahnelerinin ve Erkin Arslan'ın performans görüntülerinin kullanıldığı klibin yönetmenliğini Murat Dündar üstlendi. Erkin Arslan filmin müziklerini Jingle House ekibiyle hazırladı. 

Karakomik Filmler 2nin müziğnde Erkin Arslan imzası

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