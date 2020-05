Karantina döneminde çevrimiçi müzik dersi

Koronavirüs salgını, diğer sanat dalları gibi dünyadaki ve Türkiye’deki müzik sektörünü de etkiledi. Sosyal mesafe gerekçesiyle alınan önlemler kapsamında yapılması planlanan pek çok yerli ve uluslararası festivaller, turneler iptal edildi. Bunun sonucunda da evine hapsolmuş pek çok müzisyen, karantina dönemini müzikle geçirmek isteyen kişiler için sosyal medya hesapları aracılığıyla online derslere ve sohbetlere başladı.



Lyn Bowtell ile gitar



Avustralyalı müzisyen Lyn Bowtell de salgın sürecini insanlara müzik dersi vererek geçirenler arasında. Bowtell, Zoom uygulaması üzerinden gitar öğrenmek ya da bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilere önceki aylarda online ders vermeye başladı. Hatta müzisyen, önceki günlerde öğrencileriyle birlikte Zoom üzerinden mini bir konser de verdi. Sanatçı, konser sırasında öğrencileriyle çekildiği fotoğrafı “Bu sabah Zoom’da biraz eğlendim. Öğrencilerimden mini bir konser. Teknoloji sayesinde hep birlikte olabiliriz” notuyla Instagram hesabı üzerinden paylaştı.













Steve Whipple’ın müzik okulu



Amerikalı basçı Steve Whipple da karantina dönemini insanlara enstrüman öğretmeyi seçen müzisyenler arasında yer alıyor. Daha önceleri Lady Gaga ve NEA Caz Ustası Toskiko ile çalışmış olan Whipple, hem yetişkinlerin hem de çocukların bir enstrüman öğrenmesi için “Maestro Match” isimli bir internet sitesi kurdu. Aralarında caz trompetçisi Ralp Alessi ve opera sanatçısı Isabel Leonard’ın da yer aldığı pek çok sanatçı, bu sitede gönüllü olarak öğretmenlik yapıyor. Ayrıca Whipple, Youtube hesabı üzerinden takipçilerine kontrobas dersleri de veriyor.











Onur Ataman’dan caz gitar



Caz-rock gitaristi Onur Ataman ise salgından dolayı evlerinde kalan takipçileri için “Ataman Online Music School” başlığıyla önceki aylarda dersler vermeye başladı. Ataman, kendi Youtube hesabı üzerinden verdiği derslerde müzikseverlere caz gitar öğretiyor. Ayrıca Ataman, derslere katılan kişilerden akıllarında dersle ilgili herhangi bir soru olduğunda kendisine mail atmasını da istiyor. Ataman yayınladığı videolarda derslerin yanı sıra müzik ve müzisyenler üzerine de takipçilerine bilgi veriyor.









Özgür Can Öney’den ipuçları



maNga grubunun bateristi Özgür Can Öney ise önceki günlerde Youtube hesabı üzerinden “Biraz Müzik Konuşalım” başlıklı bir projeye başladı. Öney, canlı olarak gerçekleştirdiği bu yayınlarda izleyicilerine hem bateri hakkında bilgiler veriyor hem de onların sorularını yanıtlıyor. Ayrıca Öney, yayın sırasında minik konserler de veriyor.









Ücretsiz eğitim kursları



Aralarında TedEd, Women’s Audio Mission, The Shed Music ve Museum of Pop Culture’ın da olduğu pek çok kuruluş da pandemi döneminde yetişkinlere ve çocuklara internet siteleri üzerinden online müzik dersleri vermeye başladı. The Shed Music, internet sitesinden ücretsiz olarak tüm kaynaklarını müzikseverlere erişime açtı. TedED ise aralarında “Müzik Nasıl Okunur”, “Eski Yunanistan’da Müzik ve Yaratıcılık” gibi, müzikle ilgili bilgileri kapsayan videoları sanatseverlerle paylaşıyor.



Josh Schubert ile davul dersi



Avustralyalı baterist ve müzik yapımcısı Josh Schuberth, önceki ay Skype hesabı üzerinden müzikseverlere bateri dersleri vermeye başladı. Aralarında Ben Folds, Alex Lloyd, Suzy Connolly’nin de yer aldığı pek çok müzisyenle çalışan Schubert, ABC’ye verdiği röportajda bu derslerin yüz yüze derslerden çok farklı olmadığını belirtiyor. Schubert, “Bu süreç deneyimlerimi paylaşmak için bir fırsat gibi geliyor” diye de ekliyor. Ayrıca Schubert verdiği derslerde kişilerle müzik üzerine ve kendi deneyimleri üzerine de sohbet ediyor. Derse katılmak isteyenler müzisyenin info@joshschuberth.com adresine mail atabilir.