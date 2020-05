Karantina döneminin kolektif hafızası

Hyperallergic’te yer alan habere göre “History is being made NOW” isimli proje kapsamında müze, insanlardan maskeler, tarifler ve günlüklerin de yer aldığı karantina döneminde belirli bir önem taşıyan nesnelerin fotoğraflarını çekip göndermelerini istiyor. Ardından da müzenin bloğu theautry.org’ta bu fotoğraflar yayınlanacak. The Autry’nin küratörü Tyree Boyd-Pates, bu projenin 2008 yılında başlatılan ve Smithsonian’daki National Museum of African American History’nin “Save Our African American Treasures” kampanyasından ilham alınarak oluşturulduğunu söylüyor. Boyd-Pates, “Biz, ülkenin bu krizin ortasına bulunduğu yerdeki kolektif hafızanın kaydedilmesine katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz” diye de ekliyor. Şimdiden pek çok fotoğrafın geldiği projeye dahil olmak isteyenler communications@theaurty.org’ adresine fotoğraflarını gönderebilir.