Kaş Caz Festivali' programı belli oldu

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde Setur Marina'da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin 3 güne yayılacak dopdolu programı açıklandı. Caz müziğin büyüleyici kadın vokallerinden Birsen Tezer, geçtiğimiz yıl enerjisi ve muhteşem sahne performansıyla bizleri kendisine hayran bırakan Korhan Futacı, duru sesi ile müziğin derinliklerine indiğimiz Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, İstanbul sahnesinin yerinde duramayan elementi Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca cazseverlerle buluşacak.

Kısıtlı sayıdaki biletler, www.biletix.com üzerinden satışta!

Kaş Caz Festivali Programı:

1.Gün - 28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour)

Kolektif Istanbul

Uç Uç

Sattas

Jam Session



2.Gün - 29 Ağustos Cumartesi

Ahmet Nebi (Happy Hour)

Social Inclusion Band

Julide Özçelik

Korhan Futacı

O2 Pub After Party



3.Gün - 30 Ağustos Pazar

Happy Hour

Esen-Dündar-Banar Trio

Birsen Tezer

Aydın Esen & Randy K. Esen

Jam Session