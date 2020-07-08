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08.07.2020 - 12:21 |

Kaş Caz Festivali' programı belli oldu

Türkiye'nin alanında önemli festivallerinden Kaş Caz Festivali, bu yıl 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak.

Kaş Caz Festivali' programı belli oldu

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde Setur Marina'da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin 3 güne yayılacak dopdolu programı açıklandı. Caz müziğin büyüleyici kadın vokallerinden Birsen Tezer, geçtiğimiz yıl enerjisi ve muhteşem sahne performansıyla bizleri kendisine hayran bırakan Korhan Futacı, duru sesi ile müziğin derinliklerine indiğimiz Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. EsenCan Kozlu,  reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, İstanbul sahnesinin yerinde duramayan elementi Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca cazseverlerle buluşacak.

Kısıtlı sayıdaki biletler, www.biletix.com üzerinden satışta!

 

Kaş Caz Festivali Programı:

1.Gün - 28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour)
Kolektif Istanbul
Uç Uç
Sattas
Jam Session

2.Gün - 29 Ağustos Cumartesi
Ahmet Nebi (Happy Hour)
Social Inclusion Band
Julide Özçelik
Korhan Futacı
O2 Pub After Party

3.Gün - 30 Ağustos Pazar
Happy Hour
Esen-Dündar-Banar Trio 
Birsen Tezer
Aydın Esen & Randy K. Esen
Jam Session

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