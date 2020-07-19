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19.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Kenter Tiyatrosu yeniden görüşülecek

17 Kasım 2019 tarihinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ve Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter’in cenaze töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter Tiyatrosu’na sahip çıkacaklarının sözünü vermişti.

Kenter Tiyatrosu yeniden görüşülecek
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Kenter Tiyatrosu’nun yaşatılması için İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 4 Mart 2020 tarihinde İBB Başkanlığı’na yazı yazarak işlemleri başlattı. Şehir Tiyatroları’nın talebi üzerine İBB Emlak Müdürlüğü de 4 Haziran 2020 tarihinde teklif hazırladı ve Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş.’ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınmasını istedi. Konu Hukuk,-Altyapı, Mesken ve Emlak-Kültür ve Sanat komisyonları tarafından incelendi. Komisyonların ortak raporunda Kenter Tiyatrosu’nun İBB tarafından satın alınması uygun bulundu. Ancak önceki günkü meclis oturumunda oylanması beklenen rapor, AK Parti-MHP grubu tarafından komisyona iade edildi. AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar, satın alınması talep edilen taşınmaz ile ilgili bazı teknik sıkıntılar olduğunu ifade etti. Konu, komisyonlar tarafından tekrar incelenerek yeniden meclis gündemine gelecek.

 

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