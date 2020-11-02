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02.11.2020 - 11:05 |

Kerem Yeğinboy'un ilk albümü Nedensiz Dünya çıktı

Alternatif müziğin yeni isimlerinden Kerem Yeğinboy, hazırlık aşaması bir yıl süren, sözü müziği kendisine ait 10 şarkıdan oluşan ‘Nedensiz Dünya’ albümünü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımladı.

Kerem Yeğinboy'un ilk albümü Nedensiz Dünya çıktı

Şarkılarını belli aralıklarla müzikseverlere dijital dünyada video klipleri ile sunmaya başlayan Kerem Yeğinboy, ilk albümünde hayat ve kendisi ile ilgili konuları usta bir dille anlatarak başarılı kalem olduğunu gözler önüne serdi.

Melodik, aynı zamanda ritmik bir yapının üzerine oturtulan, rock ve grunge sound’unu taşıyan albümdeki tüm şarkılar Ömer Kapancıoğulları’nın düzenlemeleri ile hayat buldu.

 Uzun yıllar yurtdışında eğitim hayatını tamamlayan genç sanatçı, albümde iki balad haricinde bonus olarak İngilizce bir şarkı da söyledi.

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