Kerr'in başyapıtı Türkçede

VIII. Henry’nin sekiz karısının olmadığı, Amerika’nın 1776’da bağımsızlığını kazanmadığı ve John F. Kennedy’nin suikasta kurban gitmediği bir dünya hayal edin. Bilim insanları, birbirlerini belli belirsiz şekillerde etkileyen paralel evrenlerde bu tür dünyaların var olabileceğini söyler. Böylece tüm ihtimaller aynı anda gerçekleşir. Bazı dünyalar bizimkine benzerken bazıları çok farklıdır. Bazı dünyalarda Adolf Hitler doğmamıştır; diğerlerinde Neil Armstrong 1969’da aya ilk ayak basan kişi değildir. Benzer derecede önemli olarak bazı dünyalarda George Orwell meşhur kitabı 1984’ü yazmamıştır. Paralel bir evrene ait olan 1984.4, George Orwell’in 1984’ü gibi olsa da, aynı zamanda ondan çok farklıdır. Bunun kimseyi şaşırtmaması gerekir: Bu dünyadaki bir düşünce paralel evrendeki diğer zihnin türevini de bir şekilde etkiler. 1984.4, 1984’ten etkilenmiştir; 1984.4’ün 1984’ü etkileyip etkilemeyeceğini ise zaman gösterecek.