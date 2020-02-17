İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Sonar İstanbul bir süreklilik kazandı. Bu kapsamda da SonarLab by Red Bull sahnesinde sizi izleyeceğiz. Öncelikle festivale dair düşüncelerinizi almak isterim.

Gözlemlediğim-tecrübe ettiğim kadarıyla Sonar Istanbul kendi alanlarında çok birçok başarılı ve popüler İstanbul dinleyicisinin bir araya geldiği, deneyim adına çok geniş bir palete sahip devasa bir etkinlik. Ben de aralarında Kelly Moran, Max Cooper, Catnapp ve Seefeel gibi takip ettiğim müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacağım için çok keyifliyim.

Son yıllarda elektronik ve alternatif seslere bir yönelim söz konusu. Bu ilgiyi siz neye bağlıyorsunuz?

Domates çorbasına bağlıyorum. ☺ Açıkçası bir yere bağlayamıyorum. Sanırım sebebini zamanla birlikte öğreneceğiz.

Deneysel işlere imza atan birisiniz. Üretiminizi besleyen unsurlar neler?

Bence merak dürtüsü çok önemli. Çünkü deney yapma fikrinin ya da deneysel yaklaşımın temelini en çok bu unsurun beslediğini düşünüyorum. Keşfedilecek pek çok yol var. Sonuçta bir noktadan sonsuz doğru geçebiliyorken “keşfetmek” fikri çok cazip geliyor.

Müziğinizi dinleyicilerle paylaşma konusunda mecra bulma açısından son dönemde durumlar nedir? Fırsat imkanı artmış gibi görünüyor...

Madalyonun bir yüzü öyle görünüyor olabilir. ☺ Tabi ki dijital çağ büyük kolaylıklar sağlıyor. Artık bir üreticinin yaptığı üretimin yayınlanması için bir başka kişinin onayından geçmesine ihtiyacı yok. Bu da üretim adına genel anlamda daha özgür bir alan sağlıyor. Ancak fiziksel alanda şartların çok çok daha kısıtlı olduğunu söylemeliyim.

Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyurmayı başaran 4 isimden birisi oldun. Proje kapsamında bir video klibe kavuştun. Şimdi de SonarLab by Red Bull sahnesindesin. Red Bull’un müziğine desteği hakkında neler söylemek istersin?

Hayal kurmak hep yaptığım bir şeydi ancak bunların gerçekleşmesinde Red Bull’un pozitif anlamda katkısı çok büyük. Fiziksel desteğin ötesinde manevi destekleri benim için çok önemliydi. Red Bull ekibinin hayatıma dokunuşuyla tekrar var olduğumu hatırladım diyebilirim. Birlikte iyi anılar biriktiriyoruz.

Son olarak; dinleyiciler SonarLab by Red Bull'da nasıl bir performansa tanıklık edecek.

Sensitif, intense ve hipnotik.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr