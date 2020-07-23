Khontkar ve Young Bego işbirliği yayında: “RedKeyImmortalGang”

Khontkar ve Young Bego geçmişte olduğu gibi birbirleriyle olan uyumlarını “RedKeyImmortalGang” albümüyle yine sükse yaratacak çalışmalar ile taçlandırıyorlar. RedKeys Music’in ikonik isimlerine bu albümde yine RedKeys Music’ten Byte Beatz ve Lan Panda altyapıları ile eşlik ediyor. Mix ve mastering işlemleri Can Paşa ve Barry Allen (Khontkar)’a ait olan albümün kapak fotoğrafı ise yine Khontkar imzası taşıyor.