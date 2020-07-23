23.07.2020 - 11:08 |
Khontkar ve Young Bego işbirliği yayında: “RedKeyImmortalGang”
Sansasyonel “Mutfak” serilerinin mimarları, tam 2 yıl sonra yepyeni bir EP albümle bir araya geliyor.
Khontkar ve Young Bego geçmişte olduğu gibi birbirleriyle olan uyumlarını “RedKeyImmortalGang” albümüyle yine sükse yaratacak çalışmalar ile taçlandırıyorlar. RedKeys Music’in ikonik isimlerine bu albümde yine RedKeys Music’ten Byte Beatz ve Lan Panda altyapıları ile eşlik ediyor. Mix ve mastering işlemleri Can Paşa ve Barry Allen (Khontkar)’a ait olan albümün kapak fotoğrafı ise yine Khontkar imzası taşıyor.
Tarihi halılar Aksaray'daki atölyelerde restore ediliyorAksaray'nın Sultanhanı ilçesindeki irili ufaklı 50 atölyede, dünyanın birçok yerinden gönderilen yüzlerce yıllık paha biçilemez tarihi halılar, ustalar tarafından orijinaline uygun olarak restore ediliyor. Bugüne kadar İngiltere Kraliyet Sarayı, Çankaya Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere birçok yerden gelen halıların restore edildiği ilçe, dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olarak görülüyor.