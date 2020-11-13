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13.11.2020 - 11:42 |

Khontkar'dan yeni single

Trap müziğin Türkiye’deki en önemli ismi Khontkar, ilkini 2013 yılında yaptığı “Puffin Like An Animal” mixtape albüm serisinin dördüncü albümü olan PLA4’ün ilk single çalışması Zengin ile hayranlarıyla buluşuyor.

Khontkar'dan yeni single

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen PLA4 albümünü, kendisinin yaptığı en iyi albüm olarak niteleyen başarılı rapçiye bu parçada Saber müziğiyle eşlik ederken, mix işlemleri Barry Allen (Khontkar), mastering işlemleri ise Barry Allen ve Can Paşa’nın ortak imzasını taşıyor. Single için bir de müzik video yayınlayacak olan sanatçının video’da canlı performans sergiliyor olması da oldukça dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Kapak fotoğrafı Hamdi Atay tarafından çekilen single 13 Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.

Önemli not: Yanlışa mahal vermemek adına albümün ismi PLA4’tür. PLAA4 ya da Puffin Like An Animal 4 gibi stilizeler yanlış olacaktır. O yüzden PLA4 yazmanız yeterli olacaktır.

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