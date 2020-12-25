Kirli çoraptan sanat eseri!

Amerika metrolarında ücretsiz dağıtılan gazete Metro’nun web sitesinde yer alan habere göre Campbell, altı gün boyunca kızının yerden almadığı çoraba bir künye ekledi. Sonrasında Kestrel da çorap için bir kaide yaptı ve oyuncak hayvanlarını, legolarını da ekleyerek annesinin başlattığı bu oyunu sürdürdü. Campbell, “Banyoya girdiğimde kızımın çoraplarından birini fark etim. Çorabın ne kadar orada kalacağını görmek için sepete atmadım. Çorap altı gün orada kaldı ve ben de küçük bir künye koyarak onu oradan kaldırması için böyle bir şey yaptım. Bana kızacağını düşünmüştüm. Çorap için bir kaide yapacağını beklemiyordum” dedi. “The Forgotten Sock” (Unutulmuş Çorap) ismini koyduğu bu çalışmasını sosyal medyada paylaşan Campbell, gördüğü ilginin ardından bunu bir bağış kampanyasına dönüştürdü. Campbell, çorabın fotoğrafını “’The Forgotten Sock’ (Unutulan Çorap) şerefine Jumping Mouse Çocuk Merkezi’ne bağış yapabilirsiniz” notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.