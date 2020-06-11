Kırmızı Kedi Klasikler dizisinden yeni seçkiler

ictor Hugo’nun Türkçede ilk defa yayımlanan 1871 - Paris Komünü Günleri, Ahmet Hâşim’in eski ve yeni harflerle eleştirel basım Bütün Şiirleri’nin yanı sıra Friedrich Nietzsche’nin Böyle Buyurdu Zerdüşt, Stefan Zweig’ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, William Shakespeare’in yeni çeviri IV. Henry adlı eserleri Haziran ayında Kırmızı Kedi etiketiyle raflardaki yerini alırken, dünya çocuk edebiyatının kuşakları büyüten eserleri orijinal dilinden çevirileriyle tam metin olarak Kırmızı Kedi Çocuk etiketiyle okurlarla buluşacak.

HAZİRANDA OKURLARLA BULUŞAN KLASİKLER:

Ahmet Hâşim, Bütün Şiirleri (eski ve yeni harflerle eleştirel basım)

Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt (Gülperi Sert’in çevirisiyle)

Stefan Zweig, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Gülperi Sert’in çevirisiyle)

Victor Hugo, 1871 - Paris Komünü Günleri (Ekin Özlü Akseki’nin çevirisiyle Türkçede ilk defa)

William Shakespeare, IV. Henry (Ferit Burak Aydar imzalı yeni çevirisiyle)

HAZİRANDA KIRMIZI KEDİ ÇOCUK KLASİKLER’DE:

Carlo Collodi, Pinokyo (Çağrı Ekiz’in çevirisiyle)

Oscar Wilde, Mutlu Prens (Utku Kavasoğlu’nun çevirisiyle)

Samed Behrengi, Küçük Kara Balık (Farsça aslından Mojgan Dolatabadi’nin çevirisiyle)

Samed Behrengi, Bir Şeftali Bin Şeftali (Farsça aslından Mojgan Dolatabadi’nin çevirisiyle)

Samed Behrengi, Sevgi Masalı (Farsça aslından Mojgan Dolatabadi’nin çevirisiyle)





YAKINDA KIRMIZI KEDİ KLASİKLER’DE:

Ahmet Hâşim, Bize Göre

Ahmet Hâşim, Frankfurt Seyahatnamesi (Frankfurt’un 1865-1930 arası çekilmiş fotoğraflarıyla)

Ahmet Hâşim, Gurebâhâne-i Laklakan

Alexandre Dumas, Tepedelenli Ali Paşa (Didem Tuna imzalı yeni çevirisiyle)

Alexis de Tocqueville, Demokratik Despotizm (Feray İlgün imzalı yeni çevirisiyle)

Dostoyevski, Suç ve Ceza (açıklamalı notlarla Hazal Yalın imzalı yeni çevirisiyle)

Scott Fitzgerald,Muhteşem Gatsby(Filiz Ofluoğlu’nun çevirisiyle)

Franz Kafka, Amerika (Arif Gelen’in çevirisiyle)

Franz Kafka, Bir Köpeğin Araştırmaları (Mehmet H. Doğan’ın çevirisiyle)

Franz Kafka, Ceza Sömürgesi (Yeşim Pirpir Avan imzalı yeni çevirisiyle)

Franz Kafka, Dönüşüm (Mahmure Kahraman imzalı yeni çevirisiyle)

Friedrich Nietzsche, Deccal: Hıristiyanlığa Lanet (Oruç Aruoba’nın çevirisiyle)

Friedrich Nietzsche, Dionysos Dityrambosları (Oruç Aruoba’nın çevirisiyle)

Graham Greene, Üçüncü Adam (Hazal Yalın’ın çevirisiyle)

Hegel, Estetik Üzerine (Taylan Altuğ ve Hakkı Hünler’in çevirisi ve derlemesiyle)

Immanuel Kant, Fragmanlar (Almanca aslıyla birlikte Oruç Aruoba’nın çevirisi ve derlemesiyle)

J.-J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyasi Hukukun İlkelerine Dair (Turhan Ilgaz’ın çevirisiyle)

Jack London, Genç Boksör (Saffet Günersel’in çevirisiyle)

Lev Tolstoy, Kafkas Esiri (Saffet Günersel’in çevirisiyle)

Lev Tolstoy, Üç Ölüm (Hazal Yalın’ın çevirisiyle)

Lev Tolstoy, Savaş ve Barış (açıklamalı notlarla Hazal Yalın imzalı yeni çevirisiyle)

Luigi Pirandello, Biri Hiçbiri Binlercesi (Şadan Karadeniz’in çevirisiyle)

Mihail Bulgakov, Şeytani (Osman Çakmakçı’nın çevirisiyle)

Oscar Wilde, Dorian Gray’in Portresi (Özgür Atılım Turan imzalı yeni çevirisiyle)

Ömer Seyfettin, Yüksek Ökçeler (Seçme Hikâyeler, hazırlayan: Tahsin Yıldırım)

Stefan Zweig, Bir Kadının Hayatından 24 Saat (Gülperi Sert’in çevirisiyle)

Stefan Zweig, Satranç (Gülperi Sert’in çevirisiyle)



YAKINDA KIRMIZI KEDİ ÇOCUK KLASİKLER’DE:

Edith Nesbit, Demiryolu Çocukları (Aylin Kayapalı’nın çevirisiyle)

Edmondo Amicis, Çocuk Kalbi (Eren Yücesan Cendey’in çevirisiyle)

Hans Christian Andersen, Kibritçi Kız (Ülkü Tamer’in çevirisiyle)

Johanna Spyri, Heidi (Neylan Eryar’ın çevirisiyle)

Johanna Spyri, Heidi Dağlarda (Ali Melih Atafırat’ın çevirisiyle)